Шпундра: рецепт української страви, яка зігріває у холодну погоду

Шпундра

У світі швидких сніданків і доставляння за 20 хв ми дедалі частіше шукаємо їжу, яка не просто насичує, а дає відчуття дому. Шпундра — саме така. Це страва, яка не терпить поспіху, але щедро винагороджує терпіння: м’ясо стає ніжним, буряк — м’яким і солодким, а соус — глибоким, майже оксамитовим. На сторінці YIZHLO поділилися автентичним рецептом, який доводить, що справжній гастрономічний шик — у простоті, часі та повазі до традицій.

Історично шпундру готували на Полтавщині та у центральних регіонах України. Вона поєднує доступні інгредієнти з вишуканою технікою тушкування і саме тому сьогодні звучить напрочуд сучасно.

Сучасні гастрономічні медіа багато говорять про їжу, яка «обіймає». У нашій традиції такою стравою завжди була шпундра. Жирна свинина, буряк, цибуля, часник і кисло-солодкий баланс оцту та цукру створюють глибокий смак, який поступово розкривається.

Буряк тут — не просто овоч, а ключовий інгредієнт. Під час довгого тушкування він карамелізується, віддає природну солодкість і робить соус густим без жодних загусників. Саме тому шпундра не потребує складних технік, а лише часу.

Інгредієнти жирна свинина 400 г буряк 500 г цибуля 200 г томатна паста 1 ст. л сіль цукор чорний перець часник 6–7 зубчиків лавровий лист 2–3 шт. червоний винний оцет (6%) 5 ст. л вода близько 800 мл

Приготування

М’ясо наріжте великими шматками та злегка паніруйте у борошні — це допомагає створити апетитну скоринку та зробити соус густішим. Цибулю наріжте пір’ям, буряк — півкільцями. Спочатку на сильному вогні обсмажте м’ясо до золотистості, далі додайте цибулю, а згодом — буряк. Лише після легкого прогрівання введіть томатну пасту, спеції, часник і оцет. Вода має лише покривати буряк — не більше. Далі настає головне: тривале тушкування. Мінімум дві години, а в ідеалі — три. Саме за цей час усі смаки «потоваришують», а страва стане тією самою шпундрою, яку хочеться їсти ложкою з хлібом.

Подача

Шпундру подають гарячою, у густому соусі та щедро посипають зеленню. За бажанням додають ложку сметани, вона пом’якшує кислинку та робить смак ще глибшим.

Це та страва, яка не потребує складної подачі, але має чудовий вигляд у глибоких тарілках або керамічних мисках, а поруч — хліб із хрумкою скоринкою.

Шпундра — це не просто рецепт. Це нагадування про те, що справжня гастрономія починається з поваги до продукту, часу та традицій. У момент, коли світ втомлюється від надмірностей, такі страви повертають нас до базових речей — тепла, дому та простого задоволення від їжі.