Шпинатний рулет з крем-сиром та ікрою: рецепт яскравої закуски, яка прикрасить будь-який стіл

Шпинатний рулет з крем-сиром та ікрою tiktok.com_alionakarpiuk

На сторінці фудблогерки Альони Карпюк з’явився рецепт, який моментально хочеться зберегти собі. Це той випадок, коли проста технологія приготування перетворюється на ресторанну подачу, а кілька інгредієнтів — у розкішний смак. Це не просто закуска — це маленька гастрономічна прикраса. Ніжний зелений корж, свіжа кремова начинка та солоні, соковиті ікринки створюють баланс, який точно сподобається навіть тим, хто уникає складних рецептів.

Інгредієнт

Тісто

свіжий шпинат 150 г

яйця 3 шт.

борошно 50 г

сіль 1/3 ч. л

спеції

Начинка

крем-сир 300 г

червона ікра (штучна, але гарної якості)

Приготування

Підготовка основи. Відділіть жовтки від білків. Шпинат разом із жовтками та сіллю збийте до однорідної смарагдової маси. Додайте сухі інгредієнти Просійте борошно та введіть у шпинатну основу. Білки збийте до щільних піків — саме вони роблять тісто м’яким, наче бісквіт. Поступово додавайте їх, обережно перемішуйте, щоб не втратити об’єм. Викладіть тісто на деко з пергаментом і рівномірно розподіліть. Випікайте 10 хв за 180°C, корж повинен залишатися еластичним, не пересушеним. Дайте коржу охолонути. Змастіть його крем-сиром, а зверху рівномірно розподіліть ікру. Акуратно згорніть, обгорніть харчовою плівкою та дайте «стабілізуватися» 30–60 хв у холодильнику. Нарізайте гострим ножем.

Подача

На новорічному чи святковому столі — стане перлиною подачі.

На бранчі — до келиха просеко чи лимонаду.

У ролі закуски на вечірку — легка, ефектна, смачна.

Порада

Щоб рулет вийшов максимально ніжним, не перепікайте корж і давайте йому час «відпочити» у холодильнику. А якщо хочете підсилити смак, додайте до крем-сиру дрібно терту цедру лимона — це зробить страву ще свіжішою.

Шпинатний рулет — це доказ, що стильна подача та преміальний смак можуть бути простими. Спробуйте та точно матимете свій новий кулінарний фаворит.