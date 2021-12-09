Штолен: класичний рецепт німецької різдвяної страви

Якщо ви вже сьогодні задумалися про новорічну випічку, зверніть увагу на знамениті німецькі штолени.

На відміну від англійського різдвяного кексу, штолен, як правило, печеться зі здобного дріжджового тіста, але також ароматний і містить багато горіхів і просочених ромом сухофруктів і цукатів. Штолен має довгасту форму і рясно притрушений цукровою пудрою, що символізує на Різдво загорнуте в пелюшки немовля Ісуса.

Дотримуючись наших рекомендацій, ви з легкістю впораєтеся з традиційним рецептом, головна складність якого полягає в тому, щоб стоїчно витримати і не з'їсти сухофрукти з цукатами, що спочатку просочуються сиропом, а потім і сам штолен, який визріває. Якщо вам вдасться подолати всі спокуси, ви будете винагороджені справді царським подарунком. І, до речі, красиво запакувавши, зможете обдарувати штоленами своїх друзів.

Інгредієнти:

для тесту: 550-600 борошна 250 г вершкового масла 180 мл молока 80 г цукру 50 г мигдалю 3 жовтки 50 г пресованих дріжджів 2 чайні ложки меленої кориці 0,5 чайної ложки меленого імбиру щіпка меленого мускатного горіха щіпка меленої гвоздики щіпка меленого кардамону дрібка солі

для начинки: 400 г цукатів та сухофруктів 200 г горіхів 100 мл рому 1 апельсин

для просочення та обсипання: 50 г вершкового масла 50 г цукрової пудри



Приготування

З апельсина зрізати тонким шаром цедру, потім видавити сік.

Промиті сухофрукти та цукати нарізати маленькими шматочками, додати подрібнену цедру апельсина, помістити все в банку або контейнер, залити ромом та апельсиновим соком, щільно накрити кришкою та залишити настоюватись на добу, періодично струшуючи.

Дріжджі розкрити, додати 1 столову ложку цукру, залити теплим молоком і вимішати до однорідного стану. Потім всипати 150 г просіяного борошна, перемішати, накрити серветкою і залишити на 30 хвилин в теплому місці.

У опару, що підійшла, всипати цукор, подрібнений блендером мигдаль, ввести жовтки, посолити, приправити корицею, імбиром, мускатним горіхом, гвоздикою і кардамоном і добре вимішати.

До маси, що підійшла, додати половину борошна, що залишилося, і почати замішувати тісто. Решту просіяного борошна висипати на робочу поверхню, викласти на неї тісто і продовжити замішування, поступово частинами додаючи розм'якшене вершкове масло.

Замішане тісто накрити серветкою і залишити на 1,5 години в теплому місці, зробивши через 45 хвилин обминання.

Тісто, що підійшло, розтягнути на робочій поверхні, викласти на нього підготовлені сухофрукти з цукатами і горіхи і поступово вмішати їх. Якщо тісто водночас стане дуже липким, можна додати трохи борошна.

Готове тісто розділити на 3 частини та сформувати штолени. Класичний спосіб формування штолена: тісто розкатати в довгастий овальний коржик і скласти вздовж навпіл, але так, щоб верхня частина не повністю накривала нижню.

Сформованим штолленам дати підійти і випікати близько 1:00 за 180°С.

Гарячі штолени рясно змастити розтопленим вершковим маслом з усіх боків, а коли вони охолонуть, так само рясно притрусити їх цукровою пудрою, після чого загорнути в пергамент, потім щільно запакувати у фольгу і витримати 2-3 тижні в прохолодному місці.

На замітку

У набір сухофруктів для штолена включайте темні та світлі родзинки, сушений інжир, курагу, в'ялену вишню та журавлину і обов'язково додайте цукати цитрусових.

Вибір горіхів для штолена також великий і залежить від вашого смаку. Використовуйте мигдаль, фундук, волоські або кедрові горіхи, кеш'ю.

Ром для замочування сухофруктів та цукатів бажано брати темний, але його можна замінити на коньяк, бренді чи віскі.

Іноді, формуючи штолен, всередину коржі кладуть марципан.

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