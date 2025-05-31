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Штрудель із полуницею із листкового тіста: простий рецепт
Якщо у вас в морозильній камері є готове листкове тісто, то спробуйте ароматну випічку, яка стане одними з ваших улюблених ласощів.
Тісто використовуйте листкове як дріжджове, так і бездріжджове. Для соковитої начинки візьміть свіжу полуницю. Десерт виходить в міру солодким, з хрумкою скоринкою і з приголомшливим ароматом.
Інгредієнти
- листкове тісто бездріжджове
- 250 г
- полуниця
- 350 г
- цукор
- 2 скл.
- крохмаль
- 1 ст. л.
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
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- цукрова пудра
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Полуницю промийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть хвостики, наріжте на часточки, додайте цукор, крохмаль і перемішайте.
Листкове тісто заздалегідь розморозьте за кімнатної температури.
На робочій поверхні, присипаній борошном, розкатайте тісто в прямокутник.
Викладіть начинку, рівномірно її розподіліть, відступивши від коротких боків по два сантиметри, а від довгих по півтора.
Трохи підгорніть два довгі боки на начинку, а потім загорніть тісто в рулет, починаючи з короткого боку. На верхній частині штруделя зробіть невеликі надрізи та змастіть збитим яйцем.
Рулет викладіть на деко, застелене пергаментом, швом донизу.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Посипте цукровою пудрою.
Поради:
Крохмаль використовуйте будь-який.