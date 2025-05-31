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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Штрудель із полуницею із листкового тіста: простий рецепт

Якщо у вас в морозильній камері є готове листкове тісто, то спробуйте ароматну випічку, яка стане одними з ваших улюблених ласощів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
238 ккал
Штрудель із полуницею із листкового тіста

Штрудель із полуницею із листкового тіста / © Credits

Тісто використовуйте листкове як дріжджове, так і бездріжджове. Для соковитої начинки візьміть свіжу полуницю. Десерт виходить в міру солодким, з хрумкою скоринкою і з приголомшливим ароматом.

Інгредієнти

листкове тісто бездріжджове
250 г
полуниця
350 г
цукор
2 скл.
крохмаль
1 ст. л.
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
цукрова пудра

  1. Полуницю промийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть хвостики, наріжте на часточки, додайте цукор, крохмаль і перемішайте.

  2. Листкове тісто заздалегідь розморозьте за кімнатної температури.

  3. На робочій поверхні, присипаній борошном, розкатайте тісто в прямокутник.

  4. Викладіть начинку, рівномірно її розподіліть, відступивши від коротких боків по два сантиметри, а від довгих по півтора.

  5. Трохи підгорніть два довгі боки на начинку, а потім загорніть тісто в рулет, починаючи з короткого боку. На верхній частині штруделя зробіть невеликі надрізи та змастіть збитим яйцем.

  6. Рулет викладіть на деко, застелене пергаментом, швом донизу.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Крохмаль використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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