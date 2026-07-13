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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
1 хв

Штрудель із лаваша з вишнею та сиром: як приготувати смачний сезонний десерт

Якщо у вас немає часу возитися з тістом, а хочеться чогось смачненького до чаю чи кави, то це чудовий варіант випічки з готового лаваша.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Коментарі
Штрудель з лаваша з вишнею та сиром

Штрудель із лаваша з вишнею та сиром / © Credits

Штрудель, запечений у духовці, виходить хрустким, із соковитою та ароматною начинкою з сиру та вишні.

Інгредієнти

тонкий лаваш
1 шт.
сир 5%
300 г
курячі яйця
2 шт.
цукор
3 ст. л.
ванільний цукор
10 г
свіжі вишні
200 г

  1. Вишні помийте, висушіть паперовим рушником і видаліть кісточки.

  2. У чашу блендера викладіть сир, всипте цукор, ванільний цукор і збийте до отримання однорідної маси.

  3. Викладіть у миску, додайте одне яйце та білок, жовток залиште для змащування штруделя.

  4. Поверхню лаваша змастіть сирною масою, трохи відступаючи від країв.

  5. Хаотично розкладіть на масу вишні, щільно згорніть у рулет і змастіть жовтком.

  6. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 175 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-якої жирності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
365
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