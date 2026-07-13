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Штрудель із лаваша з вишнею та сиром: як приготувати смачний сезонний десерт
Якщо у вас немає часу возитися з тістом, а хочеться чогось смачненького до чаю чи кави, то це чудовий варіант випічки з готового лаваша.
Штрудель, запечений у духовці, виходить хрустким, із соковитою та ароматною начинкою з сиру та вишні.
Інгредієнти
- тонкий лаваш
- 1 шт.
- сир 5%
- 300 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- цукор
- 3 ст. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- свіжі вишні
- 200 г
Вишні помийте, висушіть паперовим рушником і видаліть кісточки.
У чашу блендера викладіть сир, всипте цукор, ванільний цукор і збийте до отримання однорідної маси.
Викладіть у миску, додайте одне яйце та білок, жовток залиште для змащування штруделя.
Поверхню лаваша змастіть сирною масою, трохи відступаючи від країв.
Хаотично розкладіть на масу вишні, щільно згорніть у рулет і змастіть жовтком.
Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 175 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Сир можна використовувати будь-якої жирності.