Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Штрудель із вишнею із листкового тіста: спрощений рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
290 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
374
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Штрудель із вишнею із листкового тіста: спрощений рецепт

Штрудель з вишнею з листкового тіста / Фото: Credits

Чудова альтернатива класичному штруделю з яблуками – штрудель із вишнею. Приготувати соковитий, ароматний штрудель зі свіжою вишнею можна за лічені хвилини. Потрібно лише купити готове листкове тісто та викласти начинку. Поставити на 20 хвилин у духовку - і смачний штрудель готовий.

Інгредієнти

листкове тісто (бездріжджове)
500 г
вишня свіжа (без кісточок)
600 г
яйця
1 шт
вершкове масло
1 ст. л.
сухарі панірувальні
80 г
цукор
100 г
крохмаль
1 ст. л.
цукрова пудра
  1. Листкове тісто дістаньте заздалегідь з морозильної камери і повністю розморозьте за кімнатної температури.
  2. З вишень видаліть кісточки, злийте сік.
  3. Додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте.
  4. Робочу поверхню присипте борошном.
  5. Розкачайте тісто в тонкий пласт.
  6. Розтопленим вершковим маслом змастіть тісто, присипте сухарями.
  7. Викладіть вишню на тісто і посипте цукром.
  8. Згорніть щільно в рулет.
  9. Деко застеліть пергаментом для випікання.
  10. Акуратно викладіть штрудель на деко-+---+.
  11. Змастіть збитим яйцем.
  12. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20 хвилин до золотистої скоринки.
  13. Охолоджену випічку посипте цукровою пудрою.
  14. Наріжте на порційні шматочки та подайте до столу.

Поради:

Вишню можна використовувати заморожену.

Читайте також:

Класичний солоний і солодкий ягідний йоркширський пудинг - рецепти "Сніданку"

Класичний солоний і солодкий ягідний йоркширський пудинг - рецепти "Сніданку"
Дата публікації
Перегляди
374
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація