Штрудель із вишнею із листкового тіста: спрощений рецепт

Чудова альтернатива класичному штруделю з яблуками – штрудель із вишнею. Приготувати соковитий, ароматний штрудель зі свіжою вишнею можна за лічені хвилини. Потрібно лише купити готове листкове тісто та викласти начинку. Поставити на 20 хвилин у духовку - і смачний штрудель готовий.
Інгредієнти
- листкове тісто (бездріжджове)
- 500 г
- вишня свіжа (без кісточок)
- 600 г
- яйця
- 1 шт
- вершкове масло
- 1 ст. л.
- сухарі панірувальні
- 80 г
- цукор
- 100 г
- крохмаль
- 1 ст. л.
- цукрова пудра
- Листкове тісто дістаньте заздалегідь з морозильної камери і повністю розморозьте за кімнатної температури.
- З вишень видаліть кісточки, злийте сік.
- Додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте.
- Робочу поверхню присипте борошном.
- Розкачайте тісто в тонкий пласт.
- Розтопленим вершковим маслом змастіть тісто, присипте сухарями.
- Викладіть вишню на тісто і посипте цукром.
- Згорніть щільно в рулет.
- Деко застеліть пергаментом для випікання.
- Акуратно викладіть штрудель на деко-+---+.
- Змастіть збитим яйцем.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20 хвилин до золотистої скоринки.
- Охолоджену випічку посипте цукровою пудрою.
- Наріжте на порційні шматочки та подайте до столу.
Поради:
Вишню можна використовувати заморожену.
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