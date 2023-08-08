Штрудель із вишнею із листкового тіста: спрощений рецепт

Чудова альтернатива класичному штруделю з яблуками – штрудель із вишнею. Приготувати соковитий, ароматний штрудель зі свіжою вишнею можна за лічені хвилини. Потрібно лише купити готове листкове тісто та викласти начинку. Поставити на 20 хвилин у духовку - і смачний штрудель готовий.