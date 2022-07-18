Штрудель з вишнею з лаваша, який можна приготувати за 30 хвилин

Коли не дуже хочеться возитися з тістом, чи часу обмаль - пропонуємо рецепт швидкого, дуже смачного штруделя з лаваша з вишнею, який готується за 30 хвилин
Для приготування штруделю потрібні наступні інгредієнти:
- Один лист тонкого лаваша.
- Пів кіло вишні. Можна брати ягоду свіжу, заморожену або у власному соку.
- Цукор береться на свій смак, залежно від уподобань господині.
- 2-3 чайні ложки крохмалю.
- До 100 г волоських горіхів.
- Одне яйце
- Одну-дві столових ложки сметани.
Приготування начинки до штруделю:
- Вишню без кісточок перемішуємо з цукром, крохмалем, ставимо на невеликий вогонь, помішуючи варимо хвилин 10.
- Горіхи ретельно подрібнюємо та додаємо в вишню.
- Далі збиваємо яйце зі сметаною.
Приготування штруделю:
- Лист лаваша змащуємо яйцем зі сметаною, викладаємо на лаваш начинку і закручуємо його в рулет.
- Штрудель викладаємо на деко і зверху теж змащуємо. Випікати штрудель потрібно в розігрітій до 170-180 градусів духовці 15-20 хвилин.
- Готовий, охолоджений штрудель посипати цукровою пудрою.
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