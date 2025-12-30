"Шуба" у тарталетках: рецепт класичного салату у новому форматі

«Шуба» у тарталетках tiktok.com_@kathycoooks

Сьогодні святкова кухня все частіше балансує між ностальгією та естетикою. Ми не відмовляємося від улюблених смаків, але шукаємо нові форми подачі, вишуканіші та фотогенічні. Саме тому формат закусок у тарталетках став справжнім трендом.

Версія такої «шуби», про рецепт якої розповіли на сторінці kathycoooks, — яскравий приклад того, як традиційна страва може заграти по-новому. Тут немає шарів у класичному розумінні, зате є ніжна бурякова текстура, солонуватий оселедець, кислинка маринованих огірків і легка пікантність гірчиці у зернах.

Інгредієнти

Основа

відварений буряк 3 шт.

крем-сир 100 г

майонез

сушений часник

сіль

мелений чорний перець

тарталетки з пісочного тіста

Подача

слабосолоний оселедець

мариновані огірки

цибуля

гірчиця у зернах

Приготування

Відварений буряк натріть на дрібній терці. Додайте крем-сир, майонез, сушений часник, сіль та перець. Добре перемішайте до однорідності. За бажанням масу можна злегка перебити блендером. Наповніть тарталетки буряковою начинкою. Зверху викладіть шматочки оселедцю, додайте дрібно нарізані мариновані огірочки, трохи цибулі та кілька зернят гірчиці.

Готово — мінімум зусиль, максимум святкового настрою.

Святкова кухня — це не про складність, а про атмосферу. «Шуба» у тарталетках доводить, що навіть найулюбленіші страви можуть мати новий та оригінальний вигляд. Це ідеальний приклад того, як традиція зустрічається з сучасною подачею.