Шведські булочки з корицею канелбулар: рецепт ароматної випічки

Шведська булочка з корицею називаються канелбулар, вона має набагато більше шарів та завихрень, ніж її американська версія синнабон.

Канелбулари їдять під час традиційної скандинавської кави-брейку. Ця випічка виглядає дуже ефектно, і її краще подавати теплою.

Складники

Тісто

молоко — 1,5 склянки

борошно — 5 склянок

цукор — третина склянки

швидкорозчинні дріжджі — 1,5 столові ложки

морська сіль — половина чайної ложки

мелена кориця — половина чайної ложки

мелений кардамон – половина чайної ложки

Начинка та топінг

вершкове масло — 9 столових ложок

світло-коричневий цукор – половина склянки

мелена кориця — 1 столова ложка

мелений кардамон – половина чайної ложки

жовток та молоко для змащення

Приготування

Тісто

У маленькій каструлі нагрійте молоко, поки воно не стане теплим на дотик. У чаші електричного міксера з насадкою-гаком для тіста змішайте борошно, цукор, дріжджі, сіль, корицю та кардамон протягом приблизно 15 секунд.

Додайте молоко в міксер і перемішуйте на низькій швидкості протягом 3 хвилин, потім збільшіть швидкість до середньої і перемішувати ще 3 хвилини. Тісто має мати рівний та гладкий вигляд.

Перекладіть тісто в змащену маслом миску і накрийте поліетиленовою плівкою. Дайте піднятися в теплому місці, поки воно не збільшиться вдвічі приблизно на 1 годину.

Начинка

У мисці змішайте олію, коричневий цукор, корицю та кардамон.

На злегка посипаній борошном поверхні розкотіть тісто в прямокутник. Поступово розподіліть начинку по ньому до самих країв.

Складіть тісто втричі, так як би ви складали листа, щоб він помістився в стандартний діловий конверт. Розріжте його по короткому боці на смужки шириною 2-3 см. Розріжте кожну смужку навпіл по вертикалі. Розведіть кінці у протилежних напрямках, щоб вийшла одна довга смужка тіста.

Оберніть тісто навколо себе, щоб вийшов скручений вузлик. Покладіть зав'язані рулетики на застелені пергаментом листи. По п'ять штук на деко. Накрийте змащеною маслом поліетиленовою плівкою і дайте піднятися протягом 30 хвилин. Ближче до кінця піднімання розігрійте духовку до 200 градусів.

Змастіть тістечка жовтком збитим із водою, молоком або жирними вершками і посипте цукром. Випікайте до рівномірного золотисто-коричневого кольору від 12 до 15 хвилин. Охолодіть щонайменше 10 хвилин перед подаванням на стіл.

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