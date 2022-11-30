Шведські фрикадельки: рецепт знаменитої страви

Знамениті шведські фрикадельки, які прийнято подавати із соусом та гарніром з картоплі, завоювали любов у всьому світі.
Шведські фрикадельки, які називаються Köttbullar, люблять майже всі. Традиційно, на гарнір до них подають варену картоплю, але вони не менш чудові з гарніром з рису чи овочів. Приготувати цю популярну страву не дуже складно, потрібно просто дотримуватися рецепту.
Складники
Фрикадельки
- оливкова олія — 1 столова ложка
- цибуля — 1 шт.
- часник — 2 зубчики
- яловичий фарш — 500 г
- яйце — 1 шт.
- сіль — 1 чайна ложка
- свіжомелений чорний перець — 1 чайна ложка
- мелений запашний перець — половина чайної ложки
- мелений мускатний горіх — чверть чайної ложки
- панірувальні сухарі — неповна склянка
Соус
- вершкове масло — 2 столові ложки
- борошно — 3 столові ложки
- яловичий бульйон — півтори склянки
- сіль та свіжомелений чорний перець за смаком
Підготування
- Нарізати цибулю кубиками.
- Подрібнити часник.
Приготування
Фрикадельки
Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко алюмінієвою фольгою і злегка змастіть його олією або антипригарним спреєм.
Нагрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю і готуйте до прозорості, від 4 до 5 хвилин. Додайте часник і готуйте до появи аромату, ще 1 хвилину. Остудіть до кімнатної температури.
Змішайте охолоджену суміш цибулі з яловичиною, яйцем, сіллю, перцем, запашним перцем і мускатним горіхом. Додайте панірувальні сухарі і перемішайте.
Сформуйте із суміші невеликі фрикадельки, а потім перекладіть їх на деко. Випікайте до золотаво-коричневого кольору та готовності, від 15 до 18 хвилин.
Соус
Розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Вмішайте муку і готуйте, постійно помішуючи, поки суміш не стане золотисто-коричневою, 3-4 хвилини.
Поступово влийте яловичий бульйон і доведіть суміш до кипіння. Варіть, поки соус стане досить густим. Приправте сіллю та перцем.
Коли фрикадельки повністю приготуються, перекладіть в соус і перемішайте.
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