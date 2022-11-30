Шведські фрикадельки: рецепт знаменитої страви

Знамениті шведські фрикадельки, які прийнято подавати із соусом та гарніром з картоплі, завоювали любов у всьому світі.

Шведські фрикадельки, які називаються Köttbullar, люблять майже всі. Традиційно, на гарнір до них подають варену картоплю, але вони не менш чудові з гарніром з рису чи овочів. Приготувати цю популярну страву не дуже складно, потрібно просто дотримуватися рецепту.

Складники

Фрикадельки

оливкова олія — 1 столова ложка

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

яловичий фарш — 500 г

яйце — 1 шт.

сіль — 1 чайна ложка

свіжомелений чорний перець — 1 чайна ложка

мелений запашний перець — половина чайної ложки

мелений мускатний горіх — чверть чайної ложки

панірувальні сухарі — неповна склянка

Соус

вершкове масло — 2 столові ложки

борошно — 3 столові ложки

яловичий бульйон — півтори склянки

сіль та свіжомелений чорний перець за смаком

Підготування

Нарізати цибулю кубиками.

Подрібнити часник.

Приготування

Фрикадельки

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко алюмінієвою фольгою і злегка змастіть його олією або антипригарним спреєм.

Нагрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю і готуйте до прозорості, від 4 до 5 хвилин. Додайте часник і готуйте до появи аромату, ще 1 хвилину. Остудіть до кімнатної температури.

Змішайте охолоджену суміш цибулі з яловичиною, яйцем, сіллю, перцем, запашним перцем і мускатним горіхом. Додайте панірувальні сухарі і перемішайте.

Сформуйте із суміші невеликі фрикадельки, а потім перекладіть їх на деко. Випікайте до золотаво-коричневого кольору та готовності, від 15 до 18 хвилин.

Соус

Розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Вмішайте муку і готуйте, постійно помішуючи, поки суміш не стане золотисто-коричневою, 3-4 хвилини.

Поступово влийте яловичий бульйон і доведіть суміш до кипіння. Варіть, поки соус стане досить густим. Приправте сіллю та перцем.

Коли фрикадельки повністю приготуються, перекладіть в соус і перемішайте.

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