Швидка піца на сковороді: рецепт, у якому не потрібно розкачувати тісто

Особливість приготування лінивої піци в тому, що вона готується на основі, яку не потрібно розкачувати. А для начинки підійдуть будь-які інгредієнти.
Тісто для швидкої піци готується рідким, начинка викладається зверху сирого тіста, потім піца смажиться на повільному вогні під закритою кришкою.
Складники
- борошно — 9 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- майонез – 4 ст. л.;
- сметана – 4 ст. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- олія – 1 ч. л.
Для начинки:
- кетчуп – 2 ст. л.;
- ковбаса – 100 г;
- помідор свіжий – 1 шт..;
- огірок солоний – 1 шт.;
- сир твердий – 100 г.
Приготування
Яйця збийте віночком. Додайте майонез, сметану, сіль, борошно, що просіяє. Перемішайте.
Для начинки: ковбасу, помідор та огірок дрібно наріжте, сир натріть на великій тертці.
Розігрійте сковороду, змастіть її олією і викласти тісто, зменшити вогонь. Тісто полийте кетчупом, викладіть ковбасу, помідор, огірок, зверху посипте сиром та накрийте кришкою.
Готуйте 10-15 хвилин на середньому вогні. Щойно сир розплавиться, страва готова.
Викладіть піцу на плоску тарілку.
Порада
- Ковбаса для піци підійде будь-яка.
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