Швидка піца на сковороді: рецепт, у якому не потрібно розкачувати тісто

Особливість приготування лінивої піци в тому, що вона готується на основі, яку не потрібно розкачувати. А для начинки підійдуть будь-які інгредієнти.

Тісто для швидкої піци готується рідким, начинка викладається зверху сирого тіста, потім піца смажиться на повільному вогні під закритою кришкою.

Складники

борошно — 9 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

майонез – 4 ст. л.;

сметана – 4 ст. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

олія – 1 ч. л.

Для начинки:

кетчуп – 2 ст. л.;

ковбаса – 100 г;

помідор свіжий – 1 шт..;

огірок солоний – 1 шт.;

сир твердий – 100 г.

Приготування

Яйця збийте віночком. Додайте майонез, сметану, сіль, борошно, що просіяє. Перемішайте.

Для начинки: ковбасу, помідор та огірок дрібно наріжте, сир натріть на великій тертці.

Розігрійте сковороду, змастіть її олією і викласти тісто, зменшити вогонь. Тісто полийте кетчупом, викладіть ковбасу, помідор, огірок, зверху посипте сиром та накрийте кришкою.

Готуйте 10-15 хвилин на середньому вогні. Щойно сир розплавиться, страва готова.

Викладіть піцу на плоску тарілку.

Порада

Ковбаса для піци підійде будь-яка.

Читайте також: