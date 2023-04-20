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Швидка піца на сковороді: рецепт, у якому не потрібно розкачувати тісто

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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347
Час на прочитання
1 хв
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Швидка піца на сковороді: рецепт, у якому не потрібно розкачувати тісто

Фото: Credits

Особливість приготування лінивої піци в тому, що вона готується на основі, яку не потрібно розкачувати. А для начинки підійдуть будь-які інгредієнти.

Тісто для швидкої піци готується рідким, начинка викладається зверху сирого тіста, потім піца смажиться на повільному вогні під закритою кришкою.

Складники

  • борошно — 9 ст. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • майонез – 4 ст. л.;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • олія – 1 ч. л.

Для начинки:

  • кетчуп – 2 ст. л.;
  • ковбаса – 100 г;
  • помідор свіжий – 1 шт..;
  • огірок солоний – 1 шт.;
  • сир твердий – 100 г.

Приготування

Яйця збийте віночком. Додайте майонез, сметану, сіль, борошно, що просіяє. Перемішайте.

Для начинки: ковбасу, помідор та огірок дрібно наріжте, сир натріть на великій тертці.

Розігрійте сковороду, змастіть її олією і викласти тісто, зменшити вогонь. Тісто полийте кетчупом, викладіть ковбасу, помідор, огірок, зверху посипте сиром та накрийте кришкою.

Готуйте 10-15 хвилин на середньому вогні. Щойно сир розплавиться, страва готова.

Викладіть піцу на плоску тарілку.

Порада

  • Ковбаса для піци підійде будь-яка.

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Дата публікації
Перегляди
347
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