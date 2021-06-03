Швидкий полуничний сніданок: простий і смачний рецепт

Влітку це просто ідеальний сніданок: швидкий, корисний, ще й гарний.
Починати день потрібно красиво, смачно і корисно, а сезон полуниці — це ідеальний час для сніданків із ягодами і вівсянкою.
Інгредієнти:
- 500 г полуниці, промитої, очищеної і тонко нарізаної
- 2 ст. л. цукру
- 2 скл. молока
- 1/4 ч. л. солі
- 2 ст. миттєвої вівсянки
- 1 ст. л. сметани
У немаленькій мисці перемішати полуницю і цукор. Нехай суміш постоїть, щонайменше 5 хвилин, щоб виділився сік. У невеликій каструлі на середньому вогні змішати 1,5 склянки теплої води, молоко і 1/4 чайної ложки солі. Всипати 2 склянки вівсянки швидкого приготування, готувати, помішуючи, до загустіння від 5 до 6 хвилин.
Розкласти вівсянку по мисках, налити на кожну порцію по ложці сметани і, нарешті, прикрасити полуничним сиропом.
Софія Яроцька
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