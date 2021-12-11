Швидкий рулет із лаваша з крабовими паличками

Рулет з лаваша, як правило, подають до святкового столу у вигляді закуски. Як його приготувати, розповів кулінарний блогер Дмитро Дорошенко.
Це універсальна страва, яку можна урізноманітнити за допомогою соусів та начинки. Я пропоную вам приготувати швидкий рулет з крабовими паличками та сиром.
Інгредієнти:
- 4 листи лаваша (25х50 см)
- 4 варені яйця
- 400 г печериць
- 200 г твердого сиру
- 200 г майонезу
- 170 г крабових паличок (9 шт.)
- 1 цибулина
- олія для смаження
- сіль, перець для грибів
Приготування:
1. Цибулю та промиті печериці нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на олії спочатку цибулю, а потім до золотистості – гриби.
2. Яйця та крабові палички нарізаємо кубиками. Сир натираємо на великій тертушці.
3. Коли все готово, збираємо рулет. Лист лаваша змащуємо майонезом і викладаємо на нього натертий сир. Зверху укладаємо ще один лист лаваша з невеликим зміщенням, щоб під час скручування начинка не вивалювалася. Також змащуємо його майонезом та вкладаємо шар начинки. Я на другий лаваш викладаю яйця. Так само чинимо і з двома шарами, що залишилися, викладаючи крабові палички та підсмажені печериці.
4. Скручуємо лаваш з начинкою в тугий рулет, загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник мінімум на годину. Перед подаванням нарізаємо рулет з лаваша з крабовими паличками та подаємо до святкового столу.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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