Швидкий рулет із лаваша з крабовими паличками

Рулет з лаваша, як правило, подають до святкового столу у вигляді закуски. Як його приготувати, розповів кулінарний блогер Дмитро Дорошенко.

Це універсальна страва, яку можна урізноманітнити за допомогою соусів та начинки. Я пропоную вам приготувати швидкий рулет з крабовими паличками та сиром.

Інгредієнти:

4 листи лаваша (25х50 см)

4 варені яйця

400 г печериць

200 г твердого сиру

200 г майонезу

170 г крабових паличок (9 шт.)

1 цибулина

олія для смаження

сіль, перець для грибів

Приготування:

1. Цибулю та промиті печериці нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на олії спочатку цибулю, а потім до золотистості – гриби.

2. Яйця та крабові палички нарізаємо кубиками. Сир натираємо на великій тертушці.

3. Коли все готово, збираємо рулет. Лист лаваша змащуємо майонезом і викладаємо на нього натертий сир. Зверху укладаємо ще один лист лаваша з невеликим зміщенням, щоб під час скручування начинка не вивалювалася. Також змащуємо його майонезом та вкладаємо шар начинки. Я на другий лаваш викладаю яйця. Так само чинимо і з двома шарами, що залишилися, викладаючи крабові палички та підсмажені печериці.

4. Скручуємо лаваш з начинкою в тугий рулет, загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник мінімум на годину. Перед подаванням нарізаємо рулет з лаваша з крабовими паличками та подаємо до святкового столу.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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