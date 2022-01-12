Швидкий салат "Венеція"

У кулінарії є багато страв, історія створення яких практично невідома. Одним із таких є і цей салат, розповідає кулінарний блогер Дмитро Дорошенко.
Невідомо, як у салату з таким набором продуктів з'явилася італійська назва "Венеція", адже мешканці Апеннінського півострова навряд чи знайомі з морквою по-корейськи. Однак це дуже смачний і простий салат, який можна подати навіть до святкового столу. За бажанням моркву по-корейськи можна замінити на свіжу морквину, натерту на тертушці.
Інгредієнти:
- 250 г копченої ковбаси
- 250 г моркви по-корейськи
- 200 г консервованої кукурудзи
- 150 г свіжого огірка
- 150 г майонезу
- 100 твердого сиру
- сіль, перець за смаком
Приготування:
Свіжий огірок, твердий сир та копчену ковбасу нарізаємо соломкою.
У миску додаємо консервовану кукурудзу та моркву по-корейськи, з якої заздалегідь зливаємо зайву рідину.
Заправляємо майонезом, перемішуємо та подаємо салат "Венеція" до столу.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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