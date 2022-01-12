Швидкий салат "Венеція"

У кулінарії є багато страв, історія створення яких практично невідома. Одним із таких є і цей салат, розповідає кулінарний блогер Дмитро Дорошенко.

Невідомо, як у салату з таким набором продуктів з'явилася італійська назва "Венеція", адже мешканці Апеннінського півострова навряд чи знайомі з морквою по-корейськи. Однак це дуже смачний і простий салат, який можна подати навіть до святкового столу. За бажанням моркву по-корейськи можна замінити на свіжу морквину, натерту на тертушці.

Інгредієнти:

250 г копченої ковбаси

250 г моркви по-корейськи

200 г консервованої кукурудзи

150 г свіжого огірка

150 г майонезу

100 твердого сиру

сіль, перець за смаком

Приготування:

Свіжий огірок, твердий сир та копчену ковбасу нарізаємо соломкою.

У миску додаємо консервовану кукурудзу та моркву по-корейськи, з якої заздалегідь зливаємо зайву рідину.

Заправляємо майонезом, перемішуємо та подаємо салат "Венеція" до столу.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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