Швидкий шашлик у маринаді з ківі: незвичайний рецепт

Любителям спонтанних поїздок за місто чи на природу, зазвичай, катастрофічно бракує часу підготувати м'ясо для смаження заздалегідь. На допомогу прийде рецепт шашлику швидкого маринування.
У маленькому екзотичному ківі міститься велика кількість кислоти, яка розм'якшить волокна та надасть м'ясу неймовірної ніжності.
Складники
- м'ясо – 1 кг;
- цибуля ріпчаста – 3 шт.;
- ківі – 1 шт. (велике);
- оливкова олія – 100 мл;
- перець чорний мелений, сіль за смаком.
Приготування
- Цибулю дрібно подрібніть.
- Ківі почистіть, видаліть насіння і наріжте півкільцями.
Усе з'єднайте, перемішайте. Додайте оливкову олію, сіль, перець. Поєднайте з м'ясом, добре перемішайте. У цьому маринаді м'ясо замаринується за дві години.
Поради
- Якщо ківі невелике, візьміть дві штуки.
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