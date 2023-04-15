Швидкий шашлик у маринаді з ківі: незвичайний рецепт

Любителям спонтанних поїздок за місто чи на природу, зазвичай, катастрофічно бракує часу підготувати м'ясо для смаження заздалегідь. На допомогу прийде рецепт шашлику швидкого маринування.

У маленькому екзотичному ківі міститься велика кількість кислоти, яка розм'якшить волокна та надасть м'ясу неймовірної ніжності.

Складники

м'ясо – 1 кг;

цибуля ріпчаста – 3 шт.;

ківі – 1 шт. (велике);

оливкова олія – 100 мл;

перець чорний мелений, сіль за смаком.

Приготування

Цибулю дрібно подрібніть.

Ківі почистіть, видаліть насіння і наріжте півкільцями.

Усе з'єднайте, перемішайте. Додайте оливкову олію, сіль, перець. Поєднайте з м'ясом, добре перемішайте. У цьому маринаді м'ясо замаринується за дві години.

Поради

Якщо ківі невелике, візьміть дві штуки.

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