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Швидкий шашлик у маринаді з ківі: незвичайний рецепт

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
317
Час на прочитання
1 хв
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Швидкий шашлик у маринаді з ківі: незвичайний рецепт

Фото: Credits

Любителям спонтанних поїздок за місто чи на природу, зазвичай, катастрофічно бракує часу підготувати м'ясо для смаження заздалегідь. На допомогу прийде рецепт шашлику швидкого маринування.

У маленькому екзотичному ківі міститься велика кількість кислоти, яка розм'якшить волокна та надасть м'ясу неймовірної ніжності.

Складники

  • м'ясо – 1 кг;
  • цибуля ріпчаста – 3 шт.;
  • ківі – 1 шт. (велике);
  • оливкова олія – 100 мл;
  • перець чорний мелений, сіль за смаком.

Приготування

  • Цибулю дрібно подрібніть.
  • Ківі почистіть, видаліть насіння і наріжте півкільцями.

Усе з'єднайте, перемішайте. Додайте оливкову олію, сіль, перець. Поєднайте з м'ясом, добре перемішайте. У цьому маринаді м'ясо замаринується за дві години.

Поради

  • Якщо ківі невелике, візьміть дві штуки.

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Дата публікації
Перегляди
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