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Швидко і смачно: рецепт великого деруна на сніданок

Швидко і смачно: рецепт великого деруна на сніданок

Дата публікації
Перегляди
1093
Час на прочитання
1 хв
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Швидко і смачно: рецепт великого деруна на сніданок

Шефкухар Володимир Ярославський поділився простим рецептом великого хрусткого і смачного деруна, приготування якого не займе у вас багато часу.

Для приготування величезного деруна вам знадобиться:

  • картопля – 2 шт.
  • цибуля – половинка
  • борошно – пів столової ложки
  • сіль, перець за бажанням
  • зелень

"Картоплю ріжемо довгою соломкою, цибульку тоненькою соломкою, Додав солі та меленого перцю (можна за бажанням ще трав чи петрушки додавати або навіть улюблені спеції). Добре розмяв руками. Додав борошно і перемішав усе.

Розігріваю пательню, на неї ллю олію, викладаю усю картопляну суміш. Смажу на середньому вогні, з кожного боку до рум'яності, але все під кришкою (хвилин по 4-5). Зменшую вогонь та ще трохи підтушковую з обох боків (хвилини по 3). І дуже хрумкий, але ніжний в середині дерун готовий!

Посипаємо зеленню та класно буде смакувати зі сметаною чи солоними огірками.

Зверніть увагу на картоплю - для кращого смаку краще брати ту, яка добре розварюється і жовтого кольору в середині", - поділився в Instagram Володимир Ярославський.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1093
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