Швидко і смачно: рецепт великого деруна на сніданок

Шефкухар Володимир Ярославський поділився простим рецептом великого хрусткого і смачного деруна, приготування якого не займе у вас багато часу.
Для приготування величезного деруна вам знадобиться:
- картопля – 2 шт.
- цибуля – половинка
- борошно – пів столової ложки
- сіль, перець за бажанням
- зелень
"Картоплю ріжемо довгою соломкою, цибульку тоненькою соломкою, Додав солі та меленого перцю (можна за бажанням ще трав чи петрушки додавати або навіть улюблені спеції). Добре розмяв руками. Додав борошно і перемішав усе.
Розігріваю пательню, на неї ллю олію, викладаю усю картопляну суміш. Смажу на середньому вогні, з кожного боку до рум'яності, але все під кришкою (хвилин по 4-5). Зменшую вогонь та ще трохи підтушковую з обох боків (хвилини по 3). І дуже хрумкий, але ніжний в середині дерун готовий!
Посипаємо зеленню та класно буде смакувати зі сметаною чи солоними огірками.
Зверніть увагу на картоплю - для кращого смаку краще брати ту, яка добре розварюється і жовтого кольору в середині", - поділився в Instagram Володимир Ярославський.
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