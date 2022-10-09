Швидко і смачно: рецепт великого деруна на сніданок

Шефкухар Володимир Ярославський поділився простим рецептом великого хрусткого і смачного деруна, приготування якого не займе у вас багато часу.

Для приготування величезного деруна вам знадобиться:

картопля – 2 шт.

цибуля – половинка

борошно – пів столової ложки

сіль, перець за бажанням

зелень

"Картоплю ріжемо довгою соломкою, цибульку тоненькою соломкою, Додав солі та меленого перцю (можна за бажанням ще трав чи петрушки додавати або навіть улюблені спеції). Добре розмяв руками. Додав борошно і перемішав усе.

Розігріваю пательню, на неї ллю олію, викладаю усю картопляну суміш. Смажу на середньому вогні, з кожного боку до рум'яності, але все під кришкою (хвилин по 4-5). Зменшую вогонь та ще трохи підтушковую з обох боків (хвилини по 3). І дуже хрумкий, але ніжний в середині дерун готовий!

Посипаємо зеленню та класно буде смакувати зі сметаною чи солоними огірками.

Зверніть увагу на картоплю - для кращого смаку краще брати ту, яка добре розварюється і жовтого кольору в середині", - поділився в Instagram Володимир Ярославський.

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