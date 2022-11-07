Швидко та просто: рецепт ароматного хліба на сковорідці

Свіжий та ароматний хліб можна швидко та досить просто спекти вдома. Ділимося з вами рецептом хліба, для випікання якого вам не знадобиться навіть духовка.

Рецептом ароматного хліба у своєму блогу в TikTok поділилася @nataliia.zhuk.

Інгредієнти для тіста:

250 мл теплої води

1 ст. л цукру

7 г сухих дріжджів

1 ч. л. солі

430 г пшеничного борошна

30 мл олії

Інгредієнти для намазки:

Свіжа петрушка

2 зубці часнику

60 г вершкового масла

30 мл олії

Приготування

Воду налити в миску, додати столову ложку цукру і дріжджі. Накрити рушником і залишити на десять хвилин, щоб дріжджі добре розчинилися. Після цього додати чайну ложку солі та просіяти борошно. Добре перемішати і додати олію. Замісити тісто. Далі змастити миску олією, викласти туди тісто, накрити миску харчовою плівкою і поставити тісто в тепле місце на 40 хвилин. Коли тісто підніметься, потрібно поділити його на 12 однакових частин і сформувати кульки і викласти на суху сковорідку. І знову накрити плівкою та рушником і залишити ще на 20 хвилин для того, щоб тісто підійшло. Після цього поставити тісто на маленький вогонь та смажити хліб під закритою кришкою 15 хвилин. Потім накрити пергаментом і перевернути хліб та смажити ще 10 хвилин. Вийняти зі сковорідки та змастити часниковою намазкою зверху.

Для намазки взяти петрушку, натерти до неї два зубчики часнику і додати 60 грам розтопленого вершкового масла та 30 мл соняшникової олії.

хліб # хлібрецепт @nataliia.zhuk Хліб, який не потребує випікання в духовці Друзі , всі інгредієнти на відео я сказала #

Готовий хліб змастити запашною намазкою. Смачного!

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