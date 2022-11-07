Швидко та просто: рецепт ароматного хліба на сковорідці

Свіжий та ароматний хліб можна швидко та досить просто спекти вдома. Ділимося з вами рецептом хліба, для випікання якого вам не знадобиться навіть духовка.
Рецептом ароматного хліба у своєму блогу в TikTok поділилася @nataliia.zhuk.
Інгредієнти для тіста:
250 мл теплої води
1 ст. л цукру
7 г сухих дріжджів
1 ч. л. солі
430 г пшеничного борошна
30 мл олії
Інгредієнти для намазки:
Свіжа петрушка
2 зубці часнику
60 г вершкового масла
30 мл олії
Приготування
Воду налити в миску, додати столову ложку цукру і дріжджі. Накрити рушником і залишити на десять хвилин, щоб дріжджі добре розчинилися. Після цього додати чайну ложку солі та просіяти борошно. Добре перемішати і додати олію. Замісити тісто. Далі змастити миску олією, викласти туди тісто, накрити миску харчовою плівкою і поставити тісто в тепле місце на 40 хвилин. Коли тісто підніметься, потрібно поділити його на 12 однакових частин і сформувати кульки і викласти на суху сковорідку. І знову накрити плівкою та рушником і залишити ще на 20 хвилин для того, щоб тісто підійшло. Після цього поставити тісто на маленький вогонь та смажити хліб під закритою кришкою 15 хвилин. Потім накрити пергаментом і перевернути хліб та смажити ще 10 хвилин. Вийняти зі сковорідки та змастити часниковою намазкою зверху.
Для намазки взяти петрушку, натерти до неї два зубчики часнику і додати 60 грам розтопленого вершкового масла та 30 мл соняшникової олії.
@nataliia.zhuk Хліб, який не потребує випікання в духовці Друзі , всі інгредієнти на відео я сказала # хліб # хлібрецепт
Готовий хліб змастити запашною намазкою. Смачного!
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