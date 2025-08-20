ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Швидкі малосольні помідори: знадобиться всього 60 хвилин

Ароматні помідори, в міру просолені, готуються просто і швидко, через одну годину їх можна подавати до столу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
56 ккал
Швидкі малосольні помідори

Швидкі малосольні помідори

Це чудова закуска до будь-якого м'яса, риби або картоплі

Інгредієнти

помідори
500 г
олія оливкова
2 ст. л.
оцет яблучний
1 ч. л.
цукор
½ ч. л.
гірчиця зерниста
1 ч. л.
часник
2 зубчики
прованські трави
чорний мелений перець
сіль
2/3 ч. л.
зелень (петрушка, базилік).

  1. Помідори помийте та наріжте кружальцями завтовшки близько одного сантиметра.

  2. Часник очистьте і вичавіть через прес.

  3. Зелень промийте та дрібно наріжте.

  4. Для заправки з'єднайте оливкову олію, оцет яблучний, цукор, гірчицю, часник, прованські трави, чорний мелений перець і сіль, перемішайте.

  5. У скляну посудину викладіть шар помідорів, посипте зеленню, полийте заправкою, і так продовжуйте, поки не закінчаться помідори і заправка. Накрийте кришкою і відправте в холодильник на одну годину.

Поради:

  • Приправи та зелень використовуйте на свій смак.

  • Помідори можна зберігати в холодильнику близько тижня.

