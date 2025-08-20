- Дата публікації
Швидкі малосольні помідори: знадобиться всього 60 хвилин
Ароматні помідори, в міру просолені, готуються просто і швидко, через одну годину їх можна подавати до столу.
Це чудова закуска до будь-якого м'яса, риби або картоплі
Інгредієнти
- помідори
- 500 г
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- оцет яблучний
- 1 ч. л.
- цукор
- ½ ч. л.
- гірчиця зерниста
- 1 ч. л.
- часник
- 2 зубчики
- прованські трави
-
- чорний мелений перець
-
- сіль
- 2/3 ч. л.
- зелень (петрушка, базилік).
-
Помідори помийте та наріжте кружальцями завтовшки близько одного сантиметра.
Часник очистьте і вичавіть через прес.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
Для заправки з'єднайте оливкову олію, оцет яблучний, цукор, гірчицю, часник, прованські трави, чорний мелений перець і сіль, перемішайте.
У скляну посудину викладіть шар помідорів, посипте зеленню, полийте заправкою, і так продовжуйте, поки не закінчаться помідори і заправка. Накрийте кришкою і відправте в холодильник на одну годину.
Поради:
Приправи та зелень використовуйте на свій смак.
Помідори можна зберігати в холодильнику близько тижня.