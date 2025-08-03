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Швидкі мариновані кабачки: простий рецепт популярної закуски
Приготуйте швидкі мариновані кабачки, які готові вже за 30 хвилин.
Закуска чудово поєднується з м'ясними та рибними стравами.
Інгредієнти
- кабачки
- 500 г
- часник
- 2 зубчики
- мед
- 1 ч. л.
- оцет 9%
- 1 ст. л.
- олія
- 1,5 ст. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- кріп свіжий
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Кабачки помийте, очистьте від шкірки та натріть на тертці для моркви по-корейськи.
Кріп промийте під проточною водою та дрібно наріжте.
Часник очистьте і видавіть через прес.
У миску викладіть кабачки, кріп, часник, мед, оцет, олію, посоліть, перемішайте і залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.
Готовий салат викладіть у салатник і посипте зеленню.
Поради:
Столовий оцет можна замінити на яблучний.