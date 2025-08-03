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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Швидкі мариновані кабачки: простий рецепт популярної закуски

Приготуйте швидкі мариновані кабачки, які готові вже за 30 хвилин.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
33 ккал
Швидкі мариновані кабачки

Швидкі мариновані кабачки / © Credits

Закуска чудово поєднується з м'ясними та рибними стравами.

Інгредієнти

кабачки
500 г
часник
2 зубчики
мед
1 ч. л.
оцет 9%
1 ст. л.
олія
1,5 ст. л.
сіль
0,5 ч. л.
кріп свіжий

  1. Кабачки помийте, очистьте від шкірки та натріть на тертці для моркви по-корейськи.

  2. Кріп промийте під проточною водою та дрібно наріжте.

  3. Часник очистьте і видавіть через прес.

  4. У миску викладіть кабачки, кріп, часник, мед, оцет, олію, посоліть, перемішайте і залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.

  5. Готовий салат викладіть у салатник і посипте зеленню.

  6. Поради:

  • Столовий оцет можна замінити на яблучний.

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