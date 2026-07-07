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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Швидкі мариновані кабачки з болгарським перцем, часником і зеленню: рецепт корисної закуски

Це ароматна й хрустка закуска, яка буде готова вже за дві години.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Швидкі мариновані кабачки з болгарським перцем, часником та зеленню

Швидкі мариновані кабачки з болгарським перцем, часником та зеленню / © Credits

Ідеально підійде до м’яса, риби або як самостійна страва.

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт. (500–600 г);

  • болгарський перець — 1 шт. (великий);

  • мед — 1 ст. л.;

  • часник — 4 зубчики;

Для маринаду

  • сіль — 1 ч. л.;

  • червоний гіркий перець — 0,3 ч. л.;

  • яблучний оцет — 2 ст. л.;

  • олія — 3 ст. л.;

  • зелень (кріп, петрушка) — пучок.

Приготування:

  1. Кабачки помийте та наріжте невеликими брусочками.

  2. Болгарський перець очистіть від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте соломкою.

  3. Зелень промийте та дрібно наріжте.

  4. Часник очистьте і пропустіть через прес.

Для маринаду:

  1. У посудині змішайте олію, яблучний оцет, червоний гіркий перець, мед і сіль.

  2. У ємність викладіть кабачки, болгарський перець, зелень, часник, залийте маринадом, обережно перемішайте та накрийте кришкою.

  3. Поставте в холодильник на дві години, періодично струшуючи.

Поради:

  • Використовуйте молоді кабачки.

  • Яблучний оцет можна замінити на столовий 9%-й.

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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