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Швидкі мариновані кабачки з болгарським перцем, часником і зеленню: рецепт корисної закуски
Це ароматна й хрустка закуска, яка буде готова вже за дві години.
Ідеально підійде до м’яса, риби або як самостійна страва.
Інгредієнти:
кабачки — 2 шт. (500–600 г);
болгарський перець — 1 шт. (великий);
мед — 1 ст. л.;
часник — 4 зубчики;
Для маринаду
сіль — 1 ч. л.;
червоний гіркий перець — 0,3 ч. л.;
яблучний оцет — 2 ст. л.;
олія — 3 ст. л.;
зелень (кріп, петрушка) — пучок.
Приготування:
Кабачки помийте та наріжте невеликими брусочками.
Болгарський перець очистіть від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте соломкою.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Для маринаду:
У посудині змішайте олію, яблучний оцет, червоний гіркий перець, мед і сіль.
У ємність викладіть кабачки, болгарський перець, зелень, часник, залийте маринадом, обережно перемішайте та накрийте кришкою.
Поставте в холодильник на дві години, періодично струшуючи.
Поради:
Використовуйте молоді кабачки.
Яблучний оцет можна замінити на столовий 9%-й.