Сім рецептів смузі з фруктами, ягодами і овочами

Смузі, що стали останнім часом дуже популярними, — це густі напої, основою яких є свіжі овочі, фрукти і ягоди.

Смузі набагато корисніші звичайних соків і навіть фрешів, бо в смузі зберігаються не тільки абсолютно всі, що містяться в використовуваних фруктах, ягодах і овочах вітаміни, мінерали, мікроелементи і антиоксиданти, але і так необхідна нашому організму клітковина.

Готуються смузі дуже просто і швидко. Головна умова — наявність блендера, а вже він-то є нині практично на кожній кухні. Вам залишиться лише підготувати продукти та подрібнити їх.

Послідовність завантаження інгредієнтів в блендер очевидна: від більш щільних продуктів до соковитих, а в самому кінці приготування за необхідності вливається рідка основа.

Як основа смузі можуть виступати кефір, натуральний йогурт, молоко, овочеві і фруктові соки, зелений чай, а доповненням стануть морозиво, шоколад, насіння, горіхи, сиропи, мед.

Смузі "Ягідка"

Інгредієнти:

0,5 склянки малини

0,5 склянки ожини

0,5 склянки суниці

2 чайні ложки меду

Приготування

Вимиті і очищені ягоди помістити в чашу блендера, додати мед і добре збити.

Сунично-йогуртовий смузі

Інгредієнти:

1 склянка суниці

1 склянка натурального йогурту

1 склянка молока

Приготування

У чашу блендера всипати очищену суницю, додати натуральний йогурт і збити до однорідності. Потім влити молоко і збити ще раз.

Кавун із полуницею

Інгредієнти:

2 склянки м'якоті кавуна

1 склянка полуниці

1 столова ложка соку лимона

2 чайні ложки меду

Приготування

Очищений від скоринок і насіння кавун нарізати шматочками, додати очищену полуницю, мед, сік лимона і збити блендером до однорідного стану.

Малиново-грушевий смузі

Інгредієнти:

1 склянка малини

1 груша

1 яблуко

1 склянка молока

мед

Приготування

Спочатку подрібнити блендером малину, потім додати нарізані невеликими шматочками яблуко і грушу, довести блендером масу до однорідності, влити молоко з медом і добре збити.

Морквяний смузі з апельсинами і яблуком

Інгредієнти:

2 апельсини

1 яблуко

1 морква

1 столова ложка насіння льону

Приготування

Нарізані дрібними кубиками моркву і яблуко подрібнити блендером, влити відтиснутий з апельсинів сік, всипати половину норми насіння льону і добре збити. Під час подаваення поверхню смузі в кожній склянці притрусити рештою насінням.

Смузі з яблуком, огірком, авокадо і м'ятою

Інгредієнти:

1 зелене яблуко

1 огірок

0,5 авокадо

1 столова ложка меду

кілька гілочок м'яти

жменю льоду

Приготування

Яблуко, огірок і авокадо нарізати невеликими шматочками, помістити в чашу блендера, додати м'яту, мед і збити, після чого всипати лід і збити ще раз.

Овочевий смузі

Інгредієнти:

1 склянка кефіру

1 помідор

1 огірок

1 зубок часнику

салат або стебла селери

зелень петрушки

кріп;

чорний мелений перець:

сіль.

Приготування

У чашу блендера всипати нарізані невеликими шматочками помідор і огірок, додати часник, салат або стебла селери, зелень петрушки, кріп і подрібнити до однорідного стану. Потім влити кефір, посолити, поперчити і добре збити.

Смузі хороші тим, що відкривають широкий простір вашої фантазії. Якщо ви не підшукали для себе відповідний рецепт або в холодильнику не вистачає якогось необхідного інгредієнта, творіть свої рецепти самі, підганяючи їх під свій смак. Не бійтеся експериментів!

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