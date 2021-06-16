Сім рецептів смузі з фруктами, ягодами і овочами

Смузі, що стали останнім часом дуже популярними, — це густі напої, основою яких є свіжі овочі, фрукти і ягоди.
Смузі набагато корисніші звичайних соків і навіть фрешів, бо в смузі зберігаються не тільки абсолютно всі, що містяться в використовуваних фруктах, ягодах і овочах вітаміни, мінерали, мікроелементи і антиоксиданти, але і так необхідна нашому організму клітковина.
Готуються смузі дуже просто і швидко. Головна умова — наявність блендера, а вже він-то є нині практично на кожній кухні. Вам залишиться лише підготувати продукти та подрібнити їх.
Послідовність завантаження інгредієнтів в блендер очевидна: від більш щільних продуктів до соковитих, а в самому кінці приготування за необхідності вливається рідка основа.
Як основа смузі можуть виступати кефір, натуральний йогурт, молоко, овочеві і фруктові соки, зелений чай, а доповненням стануть морозиво, шоколад, насіння, горіхи, сиропи, мед.
Смузі "Ягідка"
Інгредієнти:
- 0,5 склянки малини
- 0,5 склянки ожини
- 0,5 склянки суниці
- 2 чайні ложки меду
Приготування
Вимиті і очищені ягоди помістити в чашу блендера, додати мед і добре збити.
Сунично-йогуртовий смузі
Інгредієнти:
- 1 склянка суниці
- 1 склянка натурального йогурту
- 1 склянка молока
Приготування
У чашу блендера всипати очищену суницю, додати натуральний йогурт і збити до однорідності. Потім влити молоко і збити ще раз.
Кавун із полуницею
Інгредієнти:
- 2 склянки м'якоті кавуна
- 1 склянка полуниці
- 1 столова ложка соку лимона
- 2 чайні ложки меду
Приготування
Очищений від скоринок і насіння кавун нарізати шматочками, додати очищену полуницю, мед, сік лимона і збити блендером до однорідного стану.
Малиново-грушевий смузі
Інгредієнти:
- 1 склянка малини
- 1 груша
- 1 яблуко
- 1 склянка молока
- мед
Приготування
Спочатку подрібнити блендером малину, потім додати нарізані невеликими шматочками яблуко і грушу, довести блендером масу до однорідності, влити молоко з медом і добре збити.
Морквяний смузі з апельсинами і яблуком
Інгредієнти:
- 2 апельсини
- 1 яблуко
- 1 морква
- 1 столова ложка насіння льону
Приготування
Нарізані дрібними кубиками моркву і яблуко подрібнити блендером, влити відтиснутий з апельсинів сік, всипати половину норми насіння льону і добре збити. Під час подаваення поверхню смузі в кожній склянці притрусити рештою насінням.
Смузі з яблуком, огірком, авокадо і м'ятою
Інгредієнти:
- 1 зелене яблуко
- 1 огірок
- 0,5 авокадо
- 1 столова ложка меду
- кілька гілочок м'яти
- жменю льоду
Приготування
Яблуко, огірок і авокадо нарізати невеликими шматочками, помістити в чашу блендера, додати м'яту, мед і збити, після чого всипати лід і збити ще раз.
Овочевий смузі
Інгредієнти:
- 1 склянка кефіру
- 1 помідор
- 1 огірок
- 1 зубок часнику
- салат або стебла селери
- зелень петрушки
- кріп;
- чорний мелений перець:
- сіль.
Приготування
У чашу блендера всипати нарізані невеликими шматочками помідор і огірок, додати часник, салат або стебла селери, зелень петрушки, кріп і подрібнити до однорідного стану. Потім влити кефір, посолити, поперчити і добре збити.
Смузі хороші тим, що відкривають широкий простір вашої фантазії. Якщо ви не підшукали для себе відповідний рецепт або в холодильнику не вистачає якогось необхідного інгредієнта, творіть свої рецепти самі, підганяючи їх під свій смак. Не бійтеся експериментів!
Читайте такеж: Ягідний десерт " Рожевий фламінго": мало калорій, багато вітамінів