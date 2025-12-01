Сінабони "Oрeo": рецепт фантастично смачної та ароматної випічки

Сінабони "Oрeo" / tiktok.com_thesapor

Соцмережі буквально вибухнули відео з чорно-білими, кремово-шоколадними рулетами, які так апетитно тягнуться, наче створені спеціально для розслабленого ранку та святкових бранчів. На сторінці the sapor поділилися рецептом, який уже називають «найсмачнішою варіацією сінабонів року».

Це не просто випічка — це десерт, який поєднує ніжне, легке тісто, хрумкіт орео та кремову глазур, яке тане за першого дотику.

Інгредієнти

Тісто

борошно — 500 г

цукор — 105 г

м’яке вершкове масло — 58 г

яйця — 2 шт.

тепле молоко — 240 мл

сухі дріжджі — 7 г

вершки — 85 г

подрібнене орeo — 35 г

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Начинка

м’яке вершкове масло — 113 г

світло-коричневий цукор — 110 г

подрібнене орeo — 65 г

Глазур

м’яке вершкове масло — 110 г

крем-сир — 4 ст. л.

цукрова пудра — 350 г

сіль — ½ ч. л.

Приготування

Тісто

Підігрійте молоко до комфортних 37–43°C. Додайте дріжджі та залиште на 5–10 хв. Додайте яйця, ваніль, цукор, борошно, крихту орeo та замісіть. Поступово введіть м’яке масло. Це займе 10–15 хв, але саме так тісто стане еластичним, гладким і глянцевим. Потім перекладіть тісто до змащеної миски, накрийте та залиште на 1–1,5 год.

Формування рулетів

Розкачайте тісто у прямокутник, змастіть маслом і посипте солодкою орео-начинкою. Щільно скрутіть рулет і наріжте на 8 великих або 12 середніх ролів. Викладіть рулети до форми, накрийте та дайте піднятися ще 30–45 хв. Коли вони стануть пухкими — залийте вершками.

Випікання

Випікайте 25–30 хв за 175°C — і дім наповниться ароматом, який важко описати словами.

Фінальний штрих

Збийте масло, крем-сир, цукрову пудру і сіль. Нанесіть суміш на теплі булочки, посипте крихтою орeo та полийте розтопленим шоколадом.

Сінабони «Oрeo» — це саме той смаколик, який створює «ефект свята» навіть у звичайний день. Вони мають вигляд десерту з кондитерської, але готуються вдома.

Подавайте їх до ранкової кави, на дівич-вечір, зимовий перегляд улюбленого серіалу або просто для себе.