Сінабони з гарбузовим кремом: рецепт ароматної випічки, яку хочеться готувати знову й знову
Теплий аромат кориці, ніжний гарбуз і крем-сир — ідеальний осінній десерт.
Осінь — це час, коли кухня пахне корицею, гвоздикою та теплою випічкою. Фудблогерка Катя Рибалка розповіла про рецепт, який поєднує класичні американські сінабони та сезонний тренд — гарбузовий крем. Це не лише смачно, але й неймовірно затишно: десерт, який гріє серце та душу.
Інгредієнти
Тісто
тепле молоко 150 мл
цукор без гірки 1 ст. л
дріжджі 7 г
борошно 400 г
цукор 20 г
ванільний цукор 10 г
яйця 2 шт.
м’яке вершкове масло 50 г
Начинка
вершкове масло 80 г
цукор 40 г
кориця 10 г
Гарбузовий крем
крем-сир 150 г
гарбузове пюре 100 г
цукрова пудра 30 г
ванільний цукор 10 г
Приготування
Тісто
Щоб сінабони вийшли м’якими та еластичними, почніть з опари. Змішайте молоко, цукор і дріжджі, накрийте рушником і почекайте 10 хв, поки з’являться бульбашки. Це знак, що дріжджі «ожили» і тісто ідеально підніметься.
Далі додайте борошно, цукор, ванільний цукор, яйця та м’яке вершкове масло.
Замішайте м’яке, гладке тісто, яке не липне до рук.
Залиште на 1,5 години у теплому місці, щоб воно вдвічі піднялося. Чим довше підходить тісто, тим ніжніші та повітряніші будуть сінабони.
Начинка
Для насиченого смаку змішайте вершкове масло, цукор і корицю. Просте поєднання, яке робить випічку незабутньою.
Формування рулетів
Розкачайте тісто у прямокутник товщиною 0,5–1 см.
Змажте начинкою, залиште край без начинки, щоб рулет легко скручувався.
Загорніть у рулет і наріжте на порції.
Викладіть у деко і залиште на 40 хв для підйому. Рулети можна злегка накрити рушником, це допоможе зберегти тепло та вологу, тісто підніметься рівномірно.
Далі поставте сінабони випікати у духовку за температури 180°C на 20 хв. Випічка виходить золотистою, м’якою всередині та з ніжною скоринкою зверху.
Гарбузовий крем
Поки рулети охолоджуються 20 хв, збийте крем-сир з пудрою та ваніллю, додайте гарбуз.
Наносіть на охолоджені рулети.
Подача
Сінабони з гарбузовим кремом найкраще смакують:
З чашкою гарячого лате чи трав’яного чаю.
В оточенні свічок та пледів — для ідеальної осінньої атмосфери.
Ця випічка поєднує у собі тепло, аромат і затишок, а гарбузовий крем додає легку фруктову нотку та зменшує солодкість.
Сінабони з гарбузовим кремом — це класика, яка стає трендом. Вони прості у приготуванні, а результат завжди тішить око та смак. Ідеально для домашніх посиденьок або як маленький осінній подарунок рідним і друзям.