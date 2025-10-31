ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Сінабони з гарбузовим кремом: рецепт ароматної випічки, яку хочеться готувати знову й знову

Теплий аромат кориці, ніжний гарбуз і крем-сир — ідеальний осінній десерт.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Сінабони з гарбузовим кремом

Сінабони з гарбузовим кремом / © Credits

Осінь — це час, коли кухня пахне корицею, гвоздикою та теплою випічкою. Фудблогерка Катя Рибалка розповіла про рецепт, який поєднує класичні американські сінабони та сезонний тренд — гарбузовий крем. Це не лише смачно, але й неймовірно затишно: десерт, який гріє серце та душу.

Інгредієнти

Тісто

  • тепле молоко 150 мл

  • цукор без гірки 1 ст. л

  • дріжджі 7 г

  • борошно 400 г

  • цукор 20 г

  • ванільний цукор 10 г

  • яйця 2 шт.

  • м’яке вершкове масло 50 г

Начинка

  • вершкове масло 80 г

  • цукор 40 г

  • кориця 10 г

Гарбузовий крем

  • крем-сир 150 г

  • гарбузове пюре 100 г

  • цукрова пудра 30 г

  • ванільний цукор 10 г

Приготування

Тісто

  1. Щоб сінабони вийшли м’якими та еластичними, почніть з опари. Змішайте молоко, цукор і дріжджі, накрийте рушником і почекайте 10 хв, поки з’являться бульбашки. Це знак, що дріжджі «ожили» і тісто ідеально підніметься.

  2. Далі додайте борошно, цукор, ванільний цукор, яйця та м’яке вершкове масло.

  3. Замішайте м’яке, гладке тісто, яке не липне до рук.

  4. Залиште на 1,5 години у теплому місці, щоб воно вдвічі піднялося. Чим довше підходить тісто, тим ніжніші та повітряніші будуть сінабони.

Начинка

  1. Для насиченого смаку змішайте вершкове масло, цукор і корицю. Просте поєднання, яке робить випічку незабутньою.

Формування рулетів

  1. Розкачайте тісто у прямокутник товщиною 0,5–1 см.

  2. Змажте начинкою, залиште край без начинки, щоб рулет легко скручувався.

  3. Загорніть у рулет і наріжте на порції.

  4. Викладіть у деко і залиште на 40 хв для підйому. Рулети можна злегка накрити рушником, це допоможе зберегти тепло та вологу, тісто підніметься рівномірно.

  5. Далі поставте сінабони випікати у духовку за температури 180°C на 20 хв. Випічка виходить золотистою, м’якою всередині та з ніжною скоринкою зверху.

Гарбузовий крем

  1. Поки рулети охолоджуються 20 хв, збийте крем-сир з пудрою та ваніллю, додайте гарбуз.

  2. Наносіть на охолоджені рулети.

Подача

Сінабони з гарбузовим кремом найкраще смакують:

  • З чашкою гарячого лате чи трав’яного чаю.

  • В оточенні свічок та пледів — для ідеальної осінньої атмосфери.

Ця випічка поєднує у собі тепло, аромат і затишок, а гарбузовий крем додає легку фруктову нотку та зменшує солодкість.

Сінабони з гарбузовим кремом — це класика, яка стає трендом. Вони прості у приготуванні, а результат завжди тішить око та смак. Ідеально для домашніх посиденьок або як маленький осінній подарунок рідним і друзям.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie