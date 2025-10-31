Сінабони з гарбузовим кремом: рецепт ароматної випічки, яку хочеться готувати знову й знову

Сінабони з гарбузовим кремом / © Credits

Осінь — це час, коли кухня пахне корицею, гвоздикою та теплою випічкою. Фудблогерка Катя Рибалка розповіла про рецепт, який поєднує класичні американські сінабони та сезонний тренд — гарбузовий крем. Це не лише смачно, але й неймовірно затишно: десерт, який гріє серце та душу.

Інгредієнти

Тісто

тепле молоко 150 мл

цукор без гірки 1 ст. л

дріжджі 7 г

борошно 400 г

цукор 20 г

ванільний цукор 10 г

яйця 2 шт.

м’яке вершкове масло 50 г

Начинка

вершкове масло 80 г

цукор 40 г

кориця 10 г

Гарбузовий крем

крем-сир 150 г

гарбузове пюре 100 г

цукрова пудра 30 г

ванільний цукор 10 г

Приготування

Тісто

Щоб сінабони вийшли м’якими та еластичними, почніть з опари. Змішайте молоко, цукор і дріжджі, накрийте рушником і почекайте 10 хв, поки з’являться бульбашки. Це знак, що дріжджі «ожили» і тісто ідеально підніметься. Далі додайте борошно, цукор, ванільний цукор, яйця та м’яке вершкове масло. Замішайте м’яке, гладке тісто, яке не липне до рук. Залиште на 1,5 години у теплому місці, щоб воно вдвічі піднялося. Чим довше підходить тісто, тим ніжніші та повітряніші будуть сінабони.

Начинка

Для насиченого смаку змішайте вершкове масло, цукор і корицю. Просте поєднання, яке робить випічку незабутньою.

Формування рулетів

Розкачайте тісто у прямокутник товщиною 0,5–1 см. Змажте начинкою, залиште край без начинки, щоб рулет легко скручувався. Загорніть у рулет і наріжте на порції. Викладіть у деко і залиште на 40 хв для підйому. Рулети можна злегка накрити рушником, це допоможе зберегти тепло та вологу, тісто підніметься рівномірно. Далі поставте сінабони випікати у духовку за температури 180°C на 20 хв. Випічка виходить золотистою, м’якою всередині та з ніжною скоринкою зверху.

Гарбузовий крем

Поки рулети охолоджуються 20 хв, збийте крем-сир з пудрою та ваніллю, додайте гарбуз. Наносіть на охолоджені рулети.

Подача

Сінабони з гарбузовим кремом найкраще смакують:

З чашкою гарячого лате чи трав’яного чаю.

В оточенні свічок та пледів — для ідеальної осінньої атмосфери.

Ця випічка поєднує у собі тепло, аромат і затишок, а гарбузовий крем додає легку фруктову нотку та зменшує солодкість.

Сінабони з гарбузовим кремом — це класика, яка стає трендом. Вони прості у приготуванні, а результат завжди тішить око та смак. Ідеально для домашніх посиденьок або як маленький осінній подарунок рідним і друзям.