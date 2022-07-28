Синабони з корицею: дуже простий рецепт

Булочки синабон люблять усі. Приготувати цю модну випічку насправді не так вже й складно.

Синабони можуть бути з різними начинками: вишнею, маком, сиром. Але класичний, і найпростіший варіант все ж таки з корицею.

Складники

Тісто

борошно — 250 г

сіль — 0,5 ч. л.

сухі дріжджі — 1 пакетик

цукор — 25 г

вершкове масло — 50 г

яйце — 1 шт.

тепла вода — 100 мл

Начинка

цукрова пудра — 50 г

кориця — 1 ч. л

вершкове масло — 40 г

Глазур

цукрова пудра — 100 г

олія — 1 ч. л.

вода — 2 ст. л. Мигдалеві пластівці для прикрашання

Приготування

Булочки

Розігрійте духовку до 200 С і змастіть деко. Просійте разом борошно, сіль, дріжджі та цукор у мисці. Вмішайте олію.

Збийте яйце і воду і додайте в тісто, щоб воно стало м'яким. Вимісіть тісто до гладкості та еластичності.

Помістіть у злегка змащену маслом миску, накрийте рушником кухонним і залиште в теплому місці, щоб воно збільшилося вдвічі.

Начинка

Поки тісто піднімається, зробіть начинку. Помістіть всі інгредієнти для начинки в миску та змішайте ложкою, щоб вийшла паста.

Викладіть тісто, що піднялося, на стіл, посипаний борошном, і розкатайте в пласт розміром приблизно як аркуш А4.

Розподіліть масло з корицею по тісту і згорніть, як рулет.

Наріжте товсті скибочки і розкладіть зрізом вгору на змащене деко.

Знову накрийте та залиште для підняття на 5-10 хвилин.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці близько 20 хвилин.

Глазур

У цукрову пудру влити окріп і олію. Ретельно перемішати до однорідності. Гарячі булочки, не виймаючи з форми залити глазур'ю та посипати мигдальними пластівцями.

Читайте також: