Синабони з корицею: дуже простий рецепт

Булочки синабон люблять усі. Приготувати цю модну випічку насправді не так вже й складно.
Синабони можуть бути з різними начинками: вишнею, маком, сиром. Але класичний, і найпростіший варіант все ж таки з корицею.
Складники
Тісто
- борошно — 250 г
- сіль — 0,5 ч. л.
- сухі дріжджі — 1 пакетик
- цукор — 25 г
- вершкове масло — 50 г
- яйце — 1 шт.
- тепла вода — 100 мл
Начинка
- цукрова пудра — 50 г
- кориця — 1 ч. л
- вершкове масло — 40 г
Глазур
Приготування
Булочки
Розігрійте духовку до 200 С і змастіть деко. Просійте разом борошно, сіль, дріжджі та цукор у мисці. Вмішайте олію.
Збийте яйце і воду і додайте в тісто, щоб воно стало м'яким. Вимісіть тісто до гладкості та еластичності.
Помістіть у злегка змащену маслом миску, накрийте рушником кухонним і залиште в теплому місці, щоб воно збільшилося вдвічі.
Начинка
Поки тісто піднімається, зробіть начинку. Помістіть всі інгредієнти для начинки в миску та змішайте ложкою, щоб вийшла паста.
Викладіть тісто, що піднялося, на стіл, посипаний борошном, і розкатайте в пласт розміром приблизно як аркуш А4.
Розподіліть масло з корицею по тісту і згорніть, як рулет.
Наріжте товсті скибочки і розкладіть зрізом вгору на змащене деко.
Знову накрийте та залиште для підняття на 5-10 хвилин.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці близько 20 хвилин.
Глазур
У цукрову пудру влити окріп і олію. Ретельно перемішати до однорідності. Гарячі булочки, не виймаючи з форми залити глазур'ю та посипати мигдальними пластівцями.
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