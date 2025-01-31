Сирна гибаниця: рецепт випічки балканської кухні

Балканська кухня відома своїми смачними та ароматними стравами, серед яких особливе місце займає сирна гибаниця. Це ідеальна страва для тих, хто любить ніжну сирну випічку з хрустким тістом.
Якщо у вас залишилося тісто філо, яке трохи підсохло, не поспішайте його викидати, на сторінці innalafood розповіли, як приготувати цю традиційну балканську страву.
Інгредієнти
- Яйця
- 3 шт.
- Молоко
- 200 мл.
- Сир кисломолочний
- 200 г
- Моцарела
- 200 г
- Бринза
- 100 г
- Сіль
- Спеції
- Кунжут
- Тісто філо
- 200 г
- Вершкове масло
Приготування
- У глибокій мисці збийте яйця, додайте молоко та ретельно перемішайте. Потім додайте всі види сиру, які є у вашому холодильнику, в авторки це кисломолочний сир, моцарела та бринза.
- Щоб зробити начинку ароматнішою, додайте улюблені спеції.
- Листи тіста філо акуратно розірвіть або наріжте на шматочки та поступово додайте до сирної маси. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб тісто добре просочилося сирною сумішшю.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть у неї підготовлену сирно-тістову масу. Зверху рівномірно натріть ще трохи сиру, щоб утворилася апетитна сирна скоринка. Посипте кунжутом для аромату та золотистого кольору.
- Розігрійте духовку до 180°C і випікайте приблизно 30 хв. Випічка має стати золотистою, а сирна скоринка – трохи хрусткою.
Після випікання дістаньте страву з духовки, дайте їй трохи охолонути та наріжте порційними шматочками. Сирна гибаниця чудово смакує як у гарячому, так і в охолодженому вигляді. Подавайте з йогуртом, сметаною чи чашкою ароматного чаю.
Поради:
- Для ніжнішої текстури можете додати трохи вершків замість молока.
- Якщо любите пікантний смак, спробуйте додати до начинки зелень або подрібнений часник.
- Використовуйте свіже тісто філо, але якщо воно підсохло – не хвилюйтеся, страва все одно вийде неймовірно смачною.
Ця страва – справжня знахідка для поціновувачів сирної випічки. Вона не лише проста у приготуванні, а й чудово підходить для сніданку, обіду чи легкої вечері.
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