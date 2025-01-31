Сирна гибаниця: рецепт випічки балканської кухні

Балканська кухня відома своїми смачними та ароматними стравами, серед яких особливе місце займає сирна гибаниця. Це ідеальна страва для тих, хто любить ніжну сирну випічку з хрустким тістом.

Якщо у вас залишилося тісто філо, яке трохи підсохло, не поспішайте його викидати, на сторінці innalafood розповіли, як приготувати цю традиційну балканську страву.

Інгредієнти Яйця 3 шт. Молоко 200 мл. Сир кисломолочний 200 г Моцарела 200 г Бринза 100 г Сіль Спеції Кунжут Тісто філо 200 г Вершкове масло

Приготування

У глибокій мисці збийте яйця, додайте молоко та ретельно перемішайте. Потім додайте всі види сиру, які є у вашому холодильнику, в авторки це кисломолочний сир, моцарела та бринза. Щоб зробити начинку ароматнішою, додайте улюблені спеції. Листи тіста філо акуратно розірвіть або наріжте на шматочки та поступово додайте до сирної маси. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб тісто добре просочилося сирною сумішшю. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть у неї підготовлену сирно-тістову масу. Зверху рівномірно натріть ще трохи сиру, щоб утворилася апетитна сирна скоринка. Посипте кунжутом для аромату та золотистого кольору. Розігрійте духовку до 180°C і випікайте приблизно 30 хв. Випічка має стати золотистою, а сирна скоринка – трохи хрусткою.

Після випікання дістаньте страву з духовки, дайте їй трохи охолонути та наріжте порційними шматочками. Сирна гибаниця чудово смакує як у гарячому, так і в охолодженому вигляді. Подавайте з йогуртом, сметаною чи чашкою ароматного чаю.

Поради:

Для ніжнішої текстури можете додати трохи вершків замість молока.

Якщо любите пікантний смак, спробуйте додати до начинки зелень або подрібнений часник.

Використовуйте свіже тісто філо, але якщо воно підсохло – не хвилюйтеся, страва все одно вийде неймовірно смачною.

Ця страва – справжня знахідка для поціновувачів сирної випічки. Вона не лише проста у приготуванні, а й чудово підходить для сніданку, обіду чи легкої вечері.

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