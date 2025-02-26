Сирна паляничка: рецепт випічки замість звичайного хліба

Хліб – це основа нашого раціону, та що, коли замість звичного батона чи багета приготувати щось особливе. Спробуйте приготувати сирну паляничку, яка поєднує ніжне тісто, золотисту та апетитну сирну скоринку.

Ця випічка може стати чудовою альтернативою хліба до обіду чи вечері, а також стати самостійною стравою для перекусу. Рецептом цієї смакоти поділилися на сторінці katherine.nar. Легка у приготуванні, м’яка та неймовірно ароматна – ця паляничка підкорить вас із першого шматочка.

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно 300 г

Дріжджі пресовані 12 г

Сіль 0,5 ч. л

Цукор 1 ст. л

Молоко 200 мл

Вершкове масло 20 г

Для начинки:

Вершкове масло – 60 г

Свіжа подрібнена петрушка 1 ст. л

Сіль

Перець

Сухий часник 1/4 ч. л

Орегано

Сир 200 г

Приготування

Дріжджі розчиніть у молоці кімнатної температури, додайте цукор і залиште на кілька хвилин, поки дріжджі почнуть "оживати". Тим часом просійте борошно, щоб тісто було ніжним і повітряним. Почніть вимішувати, поступово додаючи сіль. Далі введіть м’яке вершкове масло та ретельно замісіть тісто, поки воно не стане еластичним. Готове тісто не повинно липнути до рук. Накрийте миску рушником або харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 1-1,5 години, щоб тісто підросло. Поки тісто підходить, змішайте м’яке масло зі спеціями, додайте подрібнену петрушку. Коли тісто підійшло, поділіть його на шість рівних частин, кожну округліть, накрийте та залиште ще на 20 хв. Далі кожну частинку розкочуйте у формі овалу, змастіть ароматним маслом і щедро посипаємо натертим сиром. Духовку розігрійте до 210°C. Випікайте палянички 10-15 хвилин. Готова випічка повинна мати апетитну золотисту скоринку та ніжну, сирну серединку.

Подавати сирні палянички найкраще гарячими, коли сир ще тягнеться, а скоринка хрумка. Це ідеальне доповнення до будь-якої страви чи ж смачна альтернатива бутербродам.

#кулінарнийблог #випічка #випічказсиром ♬ Piano Wire on the Windowsill (Remastered by Gold'n'Groove) - Mabel King and the Jazz Cats @katherine.nari Для всіх, хто любить випічку з сиром, так само як її люблю я Інгредієнти для тіста: • борошно - 300 г • дріжджі пресовані - 12 г • сіль - 0,5 ч.л • цукор - 1 ст.л • молоко - 200 мл • вершкове масло - 20 г Для начинки: • вершкове масло - 60 г • свіжа подрібнена петрушка - 1 ст.л • дрібка солі та перцю • сухий часник - 1/4 ч.л • орегано за бажанням • сир - 200 г (я брала сулугуні та моцарелу 50/50) Дріжджі розведіть з цукром у молоці кімнатної температури. Просійте борошно, почніть вимішувати тісто. Всипте сіль і далі введіть у тісто мʼяке масло. Вимішуйте до гладкості, тісто не має липнути до рук. Накрийте і залиште тісто у теплому місці на 1-1,5 год. Для начинки змішайте мʼяке масло зі спеціями, подрібненою петрушкою. Готове тісто розділіть на 6 частин. Кожну округліть, накрийте і залиште на 20 хв. Розкачайте кожну в овал, змастіть маслом і зверху щедро посипте натертим сиром. Випікайте у розігрітій до 210°C духовці - 10-15 хв залежно від розміру та вашої духовки. Смачного ✨ #рецептиукраїнською

Тож якщо хочеться чогось особливого замість звичного хліба – неодмінно спробуйте цей рецепт. І нехай ваш дім наповниться неперевершеним ароматом домашньої випічки.

Ми також писали про те, як приготувати рулет зі шпинатом і фетою.

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