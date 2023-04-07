Сирна паска без випічки з шоколадом: простий рецепт

Цей спосіб приготування сирної паски не вимагає заварювання та іншої термічної обробки. Достатньо просто змішати всі інгредієнти, викласти у форму та залишити охолоджуватися.

Головне для приготування сирної паски – продукти повинні бути якісними та з високою жирністю.

Складники

сир 9% — 500 г;

сметана 25% — 100 г;

цукор — 120 г;

вершкове масло 82,5% — 80 г;

шоколад — 50 г;

сіль — щіпка;

ванільний цукор — пакетик.

Приготування

Сир перетріть через сито або двічі перекрутіть через м'ясорубку. М'яке вершкове масло змішайте з цукром і збийте віночком. Додайте сметану, сіль, ванільний цукор та натертий шоколад. Все добре перемішайте.

Візьміть форму, застеліть її марлею так, щоб її вільні кінці залишалися зовні. Викладіть сирну масу у форму, накрийте марлею. Поставте форму в миску, покладіть тарілку і вантаж. Відправте паску до холодильника щонайменше на 12 годин. Через зазначений час паску акуратно переверніть на блюдо і зніміть марлю. Зберігайте її у холодильнику.

Поради

Прикрасьте паску за бажанням горіхами, цукатами або кондитерською посипкою.

Для сирної паски можна використовувати форму з горщика для квітів.

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