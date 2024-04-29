Сирна паска без випікання "Три шоколади": рецепт від відомої кухарки

Інгредієнти кисломолочний сир, 9% 400 г цукор 80 г масло, 82,5% 80 г жовток 2 великих білий шоколад 25 г молочний шоколад 40 г темний шоколад 55 г кокосова стружка 20 г стружка з темного шоколаду 35 г жирні вершки, 33% 150 мл темний/молочний шоколад 20-30 г олія 0,5 ч. л. сублімована малина сушені троянди

1. В сотейник викладаємо сир, вершкове масло, цукор та жовтки і збиваємо блендером.

2. Ставимо на середній вогонь і прогріємо хвилин 5 до перших бульбашок, кипʼятити не треба, маса має стати рідкою.

3. Знімаємо з вогню, перебиваємо блендером до однорідної маси та охолоджуємо.

4. В трьох різних ємностях розтоплюємо 3 види шоколаду: білий, молочний та чорний.

5. Якщо хочете, щоб всі три шари були однакової товщини, то основи з білим шоколадом має бути менше за всіх, молочного шоколаду трішки більше і чорного найбільше. Або можна зробити однаково, і це теж повинно мати цікавий вигляд.

6. До основи з білим шоколадом додаємо кокосову стружку, до молочної - ванільний екстракт, а до основи з темним - терту стружку з темного шоколаду.

7. Збиваємо 150 мл холодних вершків до піків і так само в нерівній пропорції додаємо їх до трьох сирних основ, акуратно перемішуючи лопаткою.

8. Форму для сирної паски вкриваємо марлею, намагаємось зробити так, щоб не було складок, ставимо на тарілку, викладаємо спочатку основу з білим шоколадом, потім з молочним і потім із темним.

9. Загортаємо кінці марлі нагору і ставимо згори середньої важкості вантаж.

10. Лишаємо в холодильнику на добу.

11. Через добу паску перевертаємо та знімаємо марлю. Для подавання розтоплюємо шоколад, додаємо олію і поливаємо паску, зверху прикрашаємо.

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