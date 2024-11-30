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Сирна шарлотка з яблуками: рецепт ароматної випічки

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
254 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
150
Час на прочитання
1 хв
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Сирна шарлотка з яблуками: рецепт ароматної випічки

Сирна шарлотка з яблуками / Фото: Credits

Якщо до тіста з яблуками додати ще й сир, то в результаті виходить пишна та ароматна випічка.

Для приготування вам знадобляться яблука, сир, яйця, борошно та цукор.

Інгредієнти

яблука
500 г
сир
200 г
яйця курячі
4 шт.
борошно
250 г
цукор
200 г
масло вершкове
50 г
розпушувач
10 г
ванільний цукор
1 ч. л.
сіль
  1. Яблука очистіть від шкірки, виріжте серцевину і наріжте невеликими шматочками.
  2. Яйця, цукор і сіль збийте міксером до пишної маси. Додайте сир, масло.
  3. Змішайте борошно з розпушувачем, перемішайте і додайте частинами до сирної маси, викладіть яблука і перемішайте.
  4. Дно форми застеліть пергаментним папером для випічки, викладіть тісто і розподіліть по всій формі.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-якої жирності.

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