Сирна шарлотка з яблуками: рецепт ароматної випічки

Якщо до тіста з яблуками додати ще й сир, то в результаті виходить пишна та ароматна випічка.
Для приготування вам знадобляться яблука, сир, яйця, борошно та цукор.
Інгредієнти
- яблука
- 500 г
- сир
- 200 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- борошно
- 250 г
- цукор
- 200 г
- масло вершкове
- 50 г
- розпушувач
- 10 г
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- Яблука очистіть від шкірки, виріжте серцевину і наріжте невеликими шматочками.
- Яйця, цукор і сіль збийте міксером до пишної маси. Додайте сир, масло.
- Змішайте борошно з розпушувачем, перемішайте і додайте частинами до сирної маси, викладіть яблука і перемішайте.
- Дно форми застеліть пергаментним папером для випічки, викладіть тісто і розподіліть по всій формі.
Поради:
- Сир використовуйте будь-якої жирності.
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