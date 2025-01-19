Сирна запіканка з бананом: рецепт для сніданку

Сирна запіканка з бананом – це смачний і поживний на весь день варіант корисного сніданку чи десерту. Подайте її зі сметаною, джемом або згущеним молоком.
Вам знадобляться сир, банани, яйця, манна крупа та молоко.
Інгредієнти
- сир 5-9%
- 400 г
- банан
- 2 шт.
- яйце куряче
- 2 шт.
- молоко
- 70 мл
- цукор
- 90 г
- крупа манна
- 50 г
- сіль
- щіпка
- масло вершкове
- пудра цукрова
- Банани очистьте, наріжте шматочками та розімніть виделкою.
- В мисці з'єднайте яйця, цукор, сіль і збийте віночком. Додайте молоко, сир, манку та залиште на 10 хвилин, потім додайте банани і добре перемішайте.
- Змастіть дно й боки форми вершковим маслом, викладіть сирно-бананове тісто та розрівняйте.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин до рум'яної скоринки.
- Готову запіканку посипте цукровою пудрою, наріжте порційними шматочками та викладіть на тарілку.
Поради:
- За бажанням можна додати ізюм.
- Готовність запіканки перевірте дерев'яною шпажкою.
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