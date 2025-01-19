Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сирна запіканка з бананом: рецепт для сніданку

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
134 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
71
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber

Сирна запіканка з бананом – це смачний і поживний на весь день варіант корисного сніданку чи десерту. Подайте її зі сметаною, джемом або згущеним молоком.

Вам знадобляться сир, банани, яйця, манна крупа та молоко.

Інгредієнти

сир 5-9%
400 г
банан
2 шт.
яйце куряче
2 шт.
молоко
70 мл
цукор
90 г
крупа манна
50 г
сіль
щіпка
масло вершкове
пудра цукрова
  1. Банани очистьте, наріжте шматочками та розімніть виделкою.
  2. В мисці з'єднайте яйця, цукор, сіль і збийте віночком. Додайте молоко, сир, манку та залиште на 10 хвилин, потім додайте банани і добре перемішайте.
  3. Змастіть дно й боки форми вершковим маслом, викладіть сирно-бананове тісто та розрівняйте.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин до рум'яної скоринки.
  5. Готову запіканку посипте цукровою пудрою, наріжте порційними шматочками та викладіть на тарілку.

Поради:

  • За бажанням можна додати ізюм.
  • Готовність запіканки перевірте дерев'яною шпажкою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація