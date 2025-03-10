Сирна запіканка з морквою: рецепт корисного сніданку

Особливість приготування сирної запіканки в тому, що вона готується з морквою, смак якої практично не відчувається.

Десерт виходить не тільки красивим, але й корисним і припаде до смаку, як дорослим, так і дітям. Ідеально підійде до сніданку, полуденку або як десерт.

Інгредієнти сир 500 г морква 150 г яйця курячі 2 шт. сметана 1 ст. л. цукор 1,5 ст. л. манна крупа 2 ст. л. ванільний цукор 10 г сіль щіпка вершкове масло

Яйця з цукром та сіллю збийте міксером. Додайте сир, манну крупу, сметану та ванільний цукор. Перемішайте віничком і залиште на 15 хвилин.

Моркву помийте, очистіть та натріть на дрібну тертку. Викладіть у сирну масу і перемішайте.

Дно та боки форми для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть масу у форму та розрівняйте.

Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин. Готову запіканку залиште у формі до повного остигання.

Поради:

Сир використовуйте м'який, якщо він у вас у зернах, пробийте блендером.

Готовність запіканки перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою

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