Сирна запіканка з морквою: рецепт корисного сніданку

Особливість приготування сирної запіканки в тому, що вона готується з морквою, смак якої практично не відчувається.
Десерт виходить не тільки красивим, але й корисним і припаде до смаку, як дорослим, так і дітям. Ідеально підійде до сніданку, полуденку або як десерт.
Інгредієнти
- сир
- 500 г
- морква
- 150 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сметана
- 1 ст. л.
- цукор
- 1,5 ст. л.
- манна крупа
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- вершкове масло
Яйця з цукром та сіллю збийте міксером. Додайте сир, манну крупу, сметану та ванільний цукор. Перемішайте віничком і залиште на 15 хвилин.
Моркву помийте, очистіть та натріть на дрібну тертку. Викладіть у сирну масу і перемішайте.
Дно та боки форми для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть масу у форму та розрівняйте.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин. Готову запіканку залиште у формі до повного остигання.
Поради:
- Сир використовуйте м'який, якщо він у вас у зернах, пробийте блендером.
- Готовність запіканки перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою
Читайте також: