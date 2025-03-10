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Сирна запіканка з морквою: рецепт корисного сніданку

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
142 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
317
Час на прочитання
1 хв
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Сирна запіканка з морквою: рецепт корисного сніданку

Сирна запіканка з морквою / Фото: Credits

Особливість приготування сирної запіканки в тому, що вона готується з морквою, смак якої практично не відчувається.

Десерт виходить не тільки красивим, але й корисним і припаде до смаку, як дорослим, так і дітям. Ідеально підійде до сніданку, полуденку або як десерт.

Інгредієнти

сир
500 г
морква
150 г
яйця курячі
2 шт.
сметана
1 ст. л.
цукор
1,5 ст. л.
манна крупа
2 ст. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
вершкове масло

Яйця з цукром та сіллю збийте міксером. Додайте сир, манну крупу, сметану та ванільний цукор. Перемішайте віничком і залиште на 15 хвилин.

Моркву помийте, очистіть та натріть на дрібну тертку. Викладіть у сирну масу і перемішайте.

Дно та боки форми для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть масу у форму та розрівняйте.

Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин. Готову запіканку залиште у формі до повного остигання.

Поради:

  • Сир використовуйте м'який, якщо він у вас у зернах, пробийте блендером.
  • Готовність запіканки перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою

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