Сирне печиво: простий рецепт ідеальної закуски

Якщо приготувати тісто для печива і зберігати його в морозильній камері, то ви зможете швидко приготувати ідеальну закуску, коли до вас несподівано прийдуть гості.

Сир, бажано чедер та гострий чилі з хрусткою морською сіллю зроблять ваше печиво хітом будь-якої вечірки. Для приготованого печива вам знадобиться мінімум інгредієнтів.

Складники

вершкове масло — 110 г

твердий сир (краще чедер) — 230 г

борошно — 170 г

мелений чилі — половина чайної ложки (можна замінити паприкою або порошком чипотлі)

сіль

велика морська сіль

Приготування

У чашу електричного міксера покладіть м'яке вершкове масло, натертий сир, все борошно, порошок чилі та 1 чайну ложку солі. Додайте 1-2 столові ложки води і перемішайте на низькій швидкості, щоб інгредієнти з'єдналися. Увімкніть міксер на середню швидкість і збивайте протягом 30 секунд, доки інгредієнти не зберуться у великі грудки.

Викладіть тісто на трохи посипану борошном обробну дошку і скачайте його в рулет. Загорніть поліетилен і поставте в холодильник мінімум на 1 годину. Ви можете зберігати тісто в холодильнику протягом декількох днів або заморозити до 4 місяців.

Коли будете готові випікати, розігрійте духовку до 180 градусів.

Застеліть два дека пергаментним папером. Наріжте тісто завтовшки 1-1,5 см і розкладіть його на папері з відривом 2 см одне від одного. Посипте великою морською сіллю і запікайте 15-17 хвилиндо золотаво-коричневого кольору. Остудіть на деку або решітці для випікання і подавайте за кімнатної температури.

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