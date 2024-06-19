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Сирні брусочки з яблуками: простий рецепт

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
113 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
233
Час на прочитання
1 хв
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Сирні брусочки з яблуками: простий рецепт

Сирні брусочки з яблуками / Фото: Credits

Приготуйте м'яку, легку страву на основі сиру — сирні брусочки. Цей десерт ідеально поєднується з ніжним сиром та свіжим яблуком. А приготування його займе лише кілька хвилин.

Змішайте всі інгредієнти, з тіста зробіть невеликі брусочки та обсмажте їх на олії.

Інгредієнти

борошно
250 г
сир
350 г
яйце
1 шт.
сметана
1 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
яблуко
1 шт.
цукор
2 ст. л.
ванільний цукор
1 ч. л.
сіль
щіпка
олія
  1. Яблуко помийте, очистіть та подрібніть на середній тертці.
  2. У мисці з'єднайте сир, яйце, сметану, цукор, яблуко, ванільний цукор та сіль. Додайте просіяне борошно з розпушувачем. Перемішайте та замісіть м'яке еластичне тісто. За допомогою ложки або рук сформуйте з отриманого тіста брусочки.
  3. На розпеченій сковороді, з невеликою кількістю олії, обсмажте брусочки з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-якої жирності.
  • Ванільний цукор можна замінити корицею.

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