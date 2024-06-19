Сирні брусочки з яблуками: простий рецепт

Приготуйте м'яку, легку страву на основі сиру — сирні брусочки. Цей десерт ідеально поєднується з ніжним сиром та свіжим яблуком. А приготування його займе лише кілька хвилин.
Змішайте всі інгредієнти, з тіста зробіть невеликі брусочки та обсмажте їх на олії.
Інгредієнти
- борошно
- 250 г
- сир
- 350 г
- яйце
- 1 шт.
- сметана
- 1 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- яблуко
- 1 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- олія
- Яблуко помийте, очистіть та подрібніть на середній тертці.
- У мисці з'єднайте сир, яйце, сметану, цукор, яблуко, ванільний цукор та сіль. Додайте просіяне борошно з розпушувачем. Перемішайте та замісіть м'яке еластичне тісто. За допомогою ложки або рук сформуйте з отриманого тіста брусочки.
- На розпеченій сковороді, з невеликою кількістю олії, обсмажте брусочки з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- Сир використовуйте будь-якої жирності.
- Ванільний цукор можна замінити корицею.
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