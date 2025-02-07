Сирні булочки з песто: рецепт італійської випічки

Немає нічого чарівнішого, ніж аромат свіжоспечених сирних булочок із песто, які миттєво занурюють вас в атмосферу справжньої італійської кухні. Поєднання ароматного песто, свіжого базиліку та розплавленого сиру створює неймовірну гармонію, яка змушує забути про повсякденність.

На сторінці samura_cooking розповіли про рецепт, завдяки якому ви зможете приготувати неперевершені сирну випічку з песто та базиліком. Вони стануть чудовою закускою для зустрічей з друзями чи легким доповненням до сімейного обіду.

Інгредієнти Тісто для піци Песто Свіжий базилік Тертий сир (пармезан, моцарела чи мікс) Яєчний білок

Приготування

Розігрійте духовку до 190°C. Розкачайте тісто, поріжте його не квадрати та намастіть кожен товстим рівномірним шаром песто. Додайте листя свіжого базиліку зверху песто. Базилік щедро посипати тертим сиром. Стисніть і скрутіть кожен квадрат у верхній частині, щоб сформувати вузол, схожий на форму вареника. Змастіть вузли яєчним білком. Випікайте 15–20 хв або до золотисто-коричневого кольору.

Поради:

Спробуйте експериментувати з начинками – додайте трохи копченої паприки чи навіть насіння граната, щоб надати булочкам нових смакових нот. Головне – не змінюйте основний рецепт, адже саме класичне поєднання інгредієнтів створює неповторну італійську атмосферу.

Подавайте сирні булочки з песто теплими, одразу після випікання, щоб насолодитися їхньою ароматною скоринкою та ніжною текстурою. Вони прекрасно поєднуються з келихом білого вина чи свіжим лимонадом.

Цей рецепт – справжній приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на кулінарний шедевр. Завдяки ретельно підібраному поєднанню смаків, ви отримаєте неймовірно смачну випічку, яка додасть вашому столу нотку італійського шарму та затишку. Спробуйте цей рецепт і нехай кожен шматочок буде справжнім святом.

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