Сирні коржики: рецепт лінивого хачапурі

Сирний коржик за смаком нагадує хачапурі, але готується набагато швидше. Простий рецепт ситного сніданку допоможе зарядитися енергією на весь день.

Складники:

борошно – 150 г;

кефір – 300 г;

сир – 150 г;

яйця – 1 шт.;

цукор – 1 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

кріп – 20 г;

цибуля зелена – 35 г;

олія – для смаження;

вершкове масло – для змащування коржів;

Приготування:

У кефір додайте яйце, соду, сіль, цукор і добре перемішайте. Всипте просіяне борошно. Дрібно поріжте цибулю, кріп. Сир натріть на великій тертці. Все з'єднайте та перемішайте до однорідності.

Розділіть тісто на три частини. На розігріту сковороду налийте невелику кількість олії. Викладайте тісто, розрівнюючи його. Обсмажуйте коржики на середньому вогні 3-4 хвилини із закритою кришкою з одного боку та відкритою з іншого до золотистого кольору. Готові коржики змастіть вершковим маслом.

Поради:

Всі продукти повинні бути кімнатної температури.

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