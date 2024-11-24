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Сирні рогалики: рецепт смачної випічки

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
360 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
1 хв
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Сирні рогалики: рецепт смачної випічки

Сирні рогалики / Фото: Credits

Сирні рогалики стануть чудовим доповненням до чашки чаю або кави і сподобаються як дітям, так і дорослим.

Сирне тісто виходить дуже ніжним, а вершкове масло надасть рогаликам м'якого вершкового смаку.

Інгредієнти

сир
150 г
борошно пшеничне
180 г
яйце куряче
1 шт. +1 (для змащування)
масло вершкове (охолоджене)
150 г
сіль
щіпка
цукор
2 ст. л.
пудра цукрова
  1. В миску з просіяним борошном натріть на великій тертці заморожене вершкове масло. Швидко перемішайте руками на крихту. Додайте сир, яйце, сіль і перемішайте до однорідної маси. Зробіть з тіста кулю, покладіть її до целофанового пакета і потім – на годину до холодильника.
  2. Розділіть кулю на дві рівні частини. Робочу поверхню злегка присипте борошном і розкачайте кожну частину тіста на круг, присипте цукром, наріжте на трикутники і закрутіть рогаликом. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і змастіть збитим яйцем.
  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин до золотавого кольору. Готові рогалики присипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Кожен круг з тіста посипте цукром і розкачайте качалкою.

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