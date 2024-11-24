Сирні рогалики: рецепт смачної випічки

Сирні рогалики стануть чудовим доповненням до чашки чаю або кави і сподобаються як дітям, так і дорослим.
Сирне тісто виходить дуже ніжним, а вершкове масло надасть рогаликам м'якого вершкового смаку.
Інгредієнти
- сир
- 150 г
- борошно пшеничне
- 180 г
- яйце куряче
- 1 шт. +1 (для змащування)
- масло вершкове (охолоджене)
- 150 г
- сіль
- щіпка
- цукор
- 2 ст. л.
- пудра цукрова
- В миску з просіяним борошном натріть на великій тертці заморожене вершкове масло. Швидко перемішайте руками на крихту. Додайте сир, яйце, сіль і перемішайте до однорідної маси. Зробіть з тіста кулю, покладіть її до целофанового пакета і потім – на годину до холодильника.
- Розділіть кулю на дві рівні частини. Робочу поверхню злегка присипте борошном і розкачайте кожну частину тіста на круг, присипте цукром, наріжте на трикутники і закрутіть рогаликом. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і змастіть збитим яйцем.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин до золотавого кольору. Готові рогалики присипте цукровою пудрою.
Поради:
- Кожен круг з тіста посипте цукром і розкачайте качалкою.
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