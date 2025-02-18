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Сирні вафлі з ковбасою: швидкий рецепт сніданку

Сирні вафлі з ковбасою: швидкий рецепт сніданку

Сирні вафлі / Фото: Credits

Ці сирні вафлі – чудовий спосіб розпочати день зі смачним та поживним сніданком. Вони легкі у приготуванні та обов'язкового потішать вас і ваших близьких. 

Рецепт, яким поділилися на сторінці trokhlib_liliya, стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує смачний та поживний сніданок, а також хоче здивувати себе та своїх близьких. Цей рецепт поєднує у собі смакові якості сиру, ковбаски та легкого тіста, а це робить його ідеальним вибором для початку дня.

Інгредієнти

Яйця
1 шт.
Сіль
0,5 ч. л
Цукор 
1 ч. л
Кефір
Олія 
2 ст. л
Борошно 
80 г
Розпушувач 
1 ч. л
Ковбаски чи шинка 
80 г 
Сир 
80 г 

Приготування

  1. Розбийте яйце у мисці та додайте сіль, цукор і кефір. Ретельно збийте суміш, щоб усі інгредієнти добре поєдналися.
  2. До отриманої рідкої суміші додайте олію, натертий сир та порізані ковбаски. Перемішайте все.
  3. Просійте 80 г борошна разом з 1 ч. л розпушувача. 
  4. Додайте суху суміш до рідких інгредієнтів і ретельно перемішайте. Тісто повинно отримати консистенцію, схожу на густу сметану.
  5. Розігрійте пательню чи вафельницю та смажте вафлі протягом 4-5 хвилин. Слідкуйте за золотистою скоринкою, яка стане свідченням того, що вафлі готові.
@trokhlib_liliya Сирні вафлі з ковбаскою дуже ніжні та смачні зберігайте рецепт Інгредієнти: •1 яйце •0,5 ч.л солі •1 ч.л цукру •120 г кефіру •2ст.олії •80г. борошна •1 ч.л розпушувача •80г ковбаски або шинки •80 г.сиру Змішуємо яйце, сіль, цукор, кефір. Додаємо олію, натертий сир і порізану ковбаску, перемішуємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо і додаємо до суміші. Замішуємо тісто, має вийти як густа сметана. Смажимо 4-5 хв. Смачного #бельгійськівафлі #сирнівафлі #вафлі ♬ оригінальний звук - FIЇNKA

Швидкість приготування робить цей рецепт ідеальним варіантом для тих, хто живе у постійному русі, але не хоче жертвувати сніданком. Збережіть цей рецепт і насолоджуйтеся кожним шматочком.

Смачного!

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