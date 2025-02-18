Сирні вафлі з ковбасою: швидкий рецепт сніданку

Ці сирні вафлі – чудовий спосіб розпочати день зі смачним та поживним сніданком. Вони легкі у приготуванні та обов'язкового потішать вас і ваших близьких.
Рецепт, яким поділилися на сторінці trokhlib_liliya, стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує смачний та поживний сніданок, а також хоче здивувати себе та своїх близьких. Цей рецепт поєднує у собі смакові якості сиру, ковбаски та легкого тіста, а це робить його ідеальним вибором для початку дня.
Інгредієнти
- Яйця
- 1 шт.
- Сіль
- 0,5 ч. л
- Цукор
- 1 ч. л
- Кефір
- Олія
- 2 ст. л
- Борошно
- 80 г
- Розпушувач
- 1 ч. л
- Ковбаски чи шинка
- 80 г
- Сир
- 80 г
Приготування
- Розбийте яйце у мисці та додайте сіль, цукор і кефір. Ретельно збийте суміш, щоб усі інгредієнти добре поєдналися.
- До отриманої рідкої суміші додайте олію, натертий сир та порізані ковбаски. Перемішайте все.
- Просійте 80 г борошна разом з 1 ч. л розпушувача.
- Додайте суху суміш до рідких інгредієнтів і ретельно перемішайте. Тісто повинно отримати консистенцію, схожу на густу сметану.
- Розігрійте пательню чи вафельницю та смажте вафлі протягом 4-5 хвилин. Слідкуйте за золотистою скоринкою, яка стане свідченням того, що вафлі готові.
@trokhlib_liliya Сирні вафлі з ковбаскою дуже ніжні та смачні зберігайте рецепт Інгредієнти: •1 яйце •0,5 ч.л солі •1 ч.л цукру •120 г кефіру •2ст.олії •80г. борошна •1 ч.л розпушувача •80г ковбаски або шинки •80 г.сиру Змішуємо яйце, сіль, цукор, кефір. Додаємо олію, натертий сир і порізану ковбаску, перемішуємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо і додаємо до суміші. Замішуємо тісто, має вийти як густа сметана. Смажимо 4-5 хв. Смачного #бельгійськівафлі #сирнівафлі #вафлі ♬ оригінальний звук - FIЇNKA
Швидкість приготування робить цей рецепт ідеальним варіантом для тих, хто живе у постійному русі, але не хоче жертвувати сніданком. Збережіть цей рецепт і насолоджуйтеся кожним шматочком.
Смачного!
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