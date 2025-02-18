Сирні вафлі з ковбасою: швидкий рецепт сніданку

Ці сирні вафлі – чудовий спосіб розпочати день зі смачним та поживним сніданком. Вони легкі у приготуванні та обов'язкового потішать вас і ваших близьких.

Рецепт, яким поділилися на сторінці trokhlib_liliya, стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує смачний та поживний сніданок, а також хоче здивувати себе та своїх близьких. Цей рецепт поєднує у собі смакові якості сиру, ковбаски та легкого тіста, а це робить його ідеальним вибором для початку дня.

Інгредієнти Яйця 1 шт. Сіль 0,5 ч. л Цукор 1 ч. л Кефір Олія 2 ст. л Борошно 80 г Розпушувач 1 ч. л Ковбаски чи шинка 80 г Сир 80 г

Приготування

Розбийте яйце у мисці та додайте сіль, цукор і кефір. Ретельно збийте суміш, щоб усі інгредієнти добре поєдналися. До отриманої рідкої суміші додайте олію, натертий сир та порізані ковбаски. Перемішайте все. Просійте 80 г борошна разом з 1 ч. л розпушувача. Додайте суху суміш до рідких інгредієнтів і ретельно перемішайте. Тісто повинно отримати консистенцію, схожу на густу сметану. Розігрійте пательню чи вафельницю та смажте вафлі протягом 4-5 хвилин. Слідкуйте за золотистою скоринкою, яка стане свідченням того, що вафлі готові.

#сирнівафлі #вафлі ♬ оригінальний звук - FIЇNKA @trokhlib_liliya Сирні вафлі з ковбаскою дуже ніжні та смачні зберігайте рецепт Інгредієнти: •1 яйце •0,5 ч.л солі •1 ч.л цукру •120 г кефіру •2ст.олії •80г. борошна •1 ч.л розпушувача •80г ковбаски або шинки •80 г.сиру Змішуємо яйце, сіль, цукор, кефір. Додаємо олію, натертий сир і порізану ковбаску, перемішуємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо і додаємо до суміші. Замішуємо тісто, має вийти як густа сметана. Смажимо 4-5 хв. Смачного #бельгійськівафлі

Швидкість приготування робить цей рецепт ідеальним варіантом для тих, хто живе у постійному русі, але не хоче жертвувати сніданком. Збережіть цей рецепт і насолоджуйтеся кожним шматочком.

Смачного!

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