Сирники у духовці: рецепт улюбленого сніданку

Якщо готувати сирники в духовці, вам не доведеться довго стояти біля плити і можна обійтися без олії.

Діти дуже часто відмовляються їсти сир, але спробувавши цю смачну страву, вони просто не зможуть встояти перед нею. Ніжні, в міру солодкі, приємно здивують вас своїм смаком та сподобаються всім без винятку. Сирники подають із варенням, медом, сметаною.

Cкладники

сир – 500 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 90 г;

ванільний цукор – 10 г;

розпушувач – 6 г;

борошно – 100 г;

родзинки – 40 г;

сіль — щіпка;

яєчний жовток (для змащування сирників).

Приготування

Родзинки замочіть на 10 хвилин у окропі. Воду злийте та висушіть серветкою.

Викладіть м'який, не надто вологий сир у миску. Додайте яйця, цукор, сіль, ванілін, перемішайте. Просійте у сирну масу, борошно з розпушувачем, перемішуючи лопаткою. Додайте родзинки. Все ретельно перемішайте. Деко застеліть пергаментом. Злегка змочуйте руки водою, щоб суміш до них не липла, формуйте сирники та викладайте на лист. Зверху змастіть яєчним жовтком. Випікайте сирники у духовці, розігрітій до 200 градусів 20 хвилин. Посипте цукровою пудрою.

Поради

Якщо сир крупинками, його потрібно протерти через сито.

Інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Сир можна брати будь-якої жирності.

Якщо маса малов'язка, то додайте ще трохи борошна.

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