Сирники, які завжди виходять: швидкий рецепт від шефкухаря Євгена Клопотенка

Сирники – одна з найпопулярніших страв на сніданок. Шефкухар Євген Клопотенко поділився з читачами свого сайту дуже простим рецептом сирників, які завжди виходять.
Євген пише, що виявляється, приготування смачних сирників справа не така вже й проста і у багатьох викликає складності.
"Я вирішив виправити такий стан речей і хочу поділитися з вами простим рецептом класичних сирників, за яким вони завжди виходять", - каже Клопотенко.
Для приготування сирників вам знадобиться:
400 г сиру (9% жирності)
1 яйце
3 ст. л. борошна (і додатково для паніровки)
3 ст. л. цукру
3-4 ст. л. соняшникової олії для смаження
1 щіпка солі
10 г ванільного цукру
Приготування
Сир висипати в невелику скляну або пластикову миску, розмішати, додати щіпку солі, одне яйце, цукор та ванільний цукор. Сир можна використовувати будь-який, який вам більше подобається. Змішайте інгредієнти до отримання однорідної маси. Потім додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте на одну столову ложку борошна більше. Але головне не переборщити, щоб сирники вийшли ніжними. Далі змочіть руки невеликою кількістю олії і скачайте з сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см. Плюсніть кульки руками, щоб вийшли красиві невеликі сирники. Запаніруйте їх у борошні та обсмажте на соняшниковій олії на середньому вогні. Сковорідка для сирників має добре розігрітися. Не зменшуйте вогонь при смаженні, так у вас вийде ідеальне прожарювання. Слідкуйте, щоб сирники не пригоріли.
Шефкухар ділиться секретом, що для того, щоб отримати красиву золотисту скоринку, потрібно обсмажувати сирники по 2-3 хвилини з кожного боку. Але у вас може піти трохи більше чи менше часу.
Раніше Клопотенко ділився у своєму Instagram рецептом кабачкових оладок з кропом.
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