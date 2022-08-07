Сирники, які завжди виходять: швидкий рецепт від шефкухаря Євгена Клопотенка

Сирники – одна з найпопулярніших страв на сніданок. Шефкухар Євген Клопотенко поділився з читачами свого сайту дуже простим рецептом сирників, які завжди виходять.

Євген пише, що виявляється, приготування смачних сирників справа не така вже й проста і у багатьох викликає складності.

"Я вирішив виправити такий стан речей і хочу поділитися з вами простим рецептом класичних сирників, за яким вони завжди виходять", - каже Клопотенко.

Для приготування сирників вам знадобиться:

400 г сиру (9% жирності)

1 яйце

3 ст. л. борошна (і додатково для паніровки)

3 ст. л. цукру

3-4 ст. л. соняшникової олії для смаження

1 щіпка солі

10 г ванільного цукру

Приготування

Сир висипати в невелику скляну або пластикову миску, розмішати, додати щіпку солі, одне яйце, цукор та ванільний цукор. Сир можна використовувати будь-який, який вам більше подобається. Змішайте інгредієнти до отримання однорідної маси. Потім додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте на одну столову ложку борошна більше. Але головне не переборщити, щоб сирники вийшли ніжними. Далі змочіть руки невеликою кількістю олії і скачайте з сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см. Плюсніть кульки руками, щоб вийшли красиві невеликі сирники. Запаніруйте їх у борошні та обсмажте на соняшниковій олії на середньому вогні. Сковорідка для сирників має добре розігрітися. Не зменшуйте вогонь при смаженні, так у вас вийде ідеальне прожарювання. Слідкуйте, щоб сирники не пригоріли.

Шефкухар ділиться секретом, що для того, щоб отримати красиву золотисту скоринку, потрібно обсмажувати сирники по 2-3 хвилини з кожного боку. Але у вас може піти трохи більше чи менше часу.

Раніше Клопотенко ділився у своєму Instagram рецептом кабачкових оладок з кропом.

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