Сирники з гарбузом: рецепт корисної страви

Сирники – традиційна українська страва, яка не втрачає своєї актуальності і на сучасній кухні.
Вони гарні як на сніданок, так і вечерю. Багаті білком сирники можна зробити ще кориснішими, ввівши в їхній склад рослинну клітковину, наприклад, гарбуз, що містить до того ж чимало каротину.
Інгредієнти:
- 500 г сиру
- 200 г гарбуза
- 175 г борошна
- 30 г манної крупи
- 3 яйця
- 3 столові ложки цукру
- 2 столові ложки родзинок
- олія
- сіль
Приготування
Родзинки ретельно промити і залити на 15 хвилин теплою водою.
Очищений гарбуз нарізати кубиками, припустити в невеликій кількості води, відцідити і приготувати пюре.
Сир ретельно розтерти, вбити яйця, додати гарбузове пюре, всипати манну крупу, цукор, сіль, добре вимішати і залишити на 30 хвилин, щоб набрякла манка.
У сирну масу всипати відціджені та просушені родзинки і 150 г борошна і ще раз добре перемішати.
З підготовленої маси сформувати круглі сирники, обваляти кожен в борошні, що залишилося, і обсмажити з обох боків на розпеченій олії до утворення рум'яної золотистої скоринки.
На замітку
До сирників з гарбузом подайте сметану, мед, згущене молоко або варення.
Гарбуз для сирників, як і самі сирники, можна запекти в духовці.
Сирну масу за бажання ароматизуйте ванільним цукром, тертою лимонною цедрою, меленою корицею або мускатним горіхом.
Замість родзинок можна використовувати в'ялену журавлину, подрібнену курагу або цукати.
Якщо ви обмежуєте кількість цукру в раціоні, приготуйте несолодкі сирники, виключивши із рецепту родзинки та додавши ароматизовану сіль типу сванської, пропущений через прес часник або суміш сушених пряних трав.
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