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Сирники з гарбузом: рецепт смачного сніданку

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
183 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
115
Час на прочитання
1 хв
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Сирники з гарбузом: рецепт смачного сніданку

Сирники з гарбузом / Фото: Credits

Приготуйте осінній варіант сирників, до складу яких входить гарбуз. Він надасть їм гарного золотавого кольору і приємного смаку.

Такий варіант сирників оцінять і діти, і дорослі. Подавайте їх у гарячому вигляді зі сметаною, згущеним молоком або джемом.

Інгредієнти

сир 9%
300 г
гарбуз
200 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
2 ст. л.
манна крупа
2 ст. л.
кориця
сіль
щіпка
борошно пшеничне
для панірування
олія
  1. Гарбуз очистіть, натріть на дрібну тертку. Сік відтисніть.
  2. Сир розімніть виделкою з цукром, сіллю та яйцем. Додайте гарбуз, корицю, манну крупу та перемішайте. Дайте масі настоятися 30 хвилин.
  3. У тарілку насипте борошно для панірування.
  4. Скачайте мокрими руками кульки, обваляйте їх у борошні і злегка приплюсніть.
  5. Обсмажте на сковороді з гарячою олією, на середньому вогні з двох боків до золотистої скориночки.

Поради:

  • Корицю використовуйте за бажанням.

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