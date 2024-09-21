Сирники з гарбузом: рецепт смачного сніданку

Приготуйте осінній варіант сирників, до складу яких входить гарбуз. Він надасть їм гарного золотавого кольору і приємного смаку.
Такий варіант сирників оцінять і діти, і дорослі. Подавайте їх у гарячому вигляді зі сметаною, згущеним молоком або джемом.
Інгредієнти
- сир 9%
- 300 г
- гарбуз
- 200 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- манна крупа
- 2 ст. л.
- кориця
- сіль
- щіпка
- борошно пшеничне
- для панірування
- олія
- Гарбуз очистіть, натріть на дрібну тертку. Сік відтисніть.
- Сир розімніть виделкою з цукром, сіллю та яйцем. Додайте гарбуз, корицю, манну крупу та перемішайте. Дайте масі настоятися 30 хвилин.
- У тарілку насипте борошно для панірування.
- Скачайте мокрими руками кульки, обваляйте їх у борошні і злегка приплюсніть.
- Обсмажте на сковороді з гарячою олією, на середньому вогні з двох боків до золотистої скориночки.
Поради:
- Корицю використовуйте за бажанням.
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