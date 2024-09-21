Сирники з гарбузом: рецепт смачного сніданку

Приготуйте осінній варіант сирників, до складу яких входить гарбуз. Він надасть їм гарного золотавого кольору і приємного смаку.

Такий варіант сирників оцінять і діти, і дорослі. Подавайте їх у гарячому вигляді зі сметаною, згущеним молоком або джемом.

Інгредієнти сир 9% 300 г гарбуз 200 г яйце куряче 1 шт. цукор 2 ст. л. манна крупа 2 ст. л. кориця сіль щіпка борошно пшеничне для панірування олія

Гарбуз очистіть, натріть на дрібну тертку. Сік відтисніть. Сир розімніть виделкою з цукром, сіллю та яйцем. Додайте гарбуз, корицю, манну крупу та перемішайте. Дайте масі настоятися 30 хвилин. У тарілку насипте борошно для панірування. Скачайте мокрими руками кульки, обваляйте їх у борошні і злегка приплюсніть. Обсмажте на сковороді з гарячою олією, на середньому вогні з двох боків до золотистої скориночки.

Поради:

Корицю використовуйте за бажанням.

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