Сирники за 15 хвилин - рецепт від Андрія Величка

Бренд-шеф Андрій Величко поділився своїм способом приготування цієї улюбленої для багатьох страви. Його рецепт зручний, швидкий і перевірений.

Сирники - одна з найскладніших страв, яку багато шеф-кухарів намагаються готувати в ресторані. Точніше, сама страва дуже проста, однак під словом сирники кожна людина розуміє свої. У кожного шеф-кухаря, кухаря, гостя ресторану або ресторатора в дитинстві були різні сирники. Так вже склалося, що смак формується в дитинстві, а потім ми його шліфуємо і розвиваємо.

Тому у кожного найкращий рецепт сирників. І кожен знає, як правильно. І сперечатися марно. Та й сенсу немає. Але порекомендувати зручний, швидкий і перевірений рецепт сирників я просто зобов'язаний. Це мої ідеальні сирники, які я люблю з дитинства. Готувати їх просто - за 15 хвилин встигаю приготувати сніданок.

Склад (на 2 порції):

сир жирний - 300 г;

жовтки - 2 шт;

манка або борошно - 1-3 ст ложки;

цукор - 1 ст ложка;

сіль - 1 щіпка;

ванільний цукор або екстракт;

родзинки чорні - 40 г (2 ст ложки);

манка для панірування - 1/2 склянки;

олія для обсмажування - 3-4 ст ложки, додати якщо знадобиться.

Крок 1

Вибрати сир. Тут варіантів більше навіть, ніж рецептів сирників. Жирний, знежирений, середньої жирності, сухий, однорідний, зернистий, із печі. З усього можна зробити смачні сирники. Тому тут експериментуйте і куштуйте. Я для сирників беру жирний або середньої жирності (з магазинного це 10% і вище), домашній, некислий сир.

Крок 2

Змішайте всі інгредієнти. Зручно це робити так - сир трохи пом'яти виделкою, щоб не було великих грудок. Можна протерти через сито, але мені дуже ліньки це робити вранці. Та й потім це має якийсь несправжній вигляд, дуже красиво. До сиру додати жовтки і цукор, перемішати, посолити і додати ваніль. Борошно і манку додавати потроху і перемішувати. Повинно вийти досить щільне тісто, хоча до рук воно буде липнути.

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Завжди можна насипати багато борошна, вони будуть дуже зручно ліпитися, не липнути до рук, але на смак буде просто як галушки з борошна, а не сирників. Я волію класти не більше 10% борошна і часто міняю його на манку. Наприкінці додати промиті родзинки. Я їх не замочую. На цей крок йде близько 2-3 хвилин.

Готове тісто (маса для сирників) однорідне, в міру солодкувате, але не дуже солодке. Ліпше додавати зовсім трохи цукру і їсти з варенням, наприклад.

Крок 3

Паніруємо сирники. Тут є 2 варіанти. Простіше простого. Столовою ложкою беремо тісто, руками формуємо кульку (наскільки це можливо) і обвалюємо її в манці. Щільно-щільно - щоб всю поверхню закрила манка. Потім трохи притискаємо на стільниці правим боком ножа і сформуємо трохи краї. Таким чином у нас вийдуть такі собі шайби з сирного тіста, запаніровані в манці.

І не забудьте поставити вже пательню грітися. Перші 5 штук будуть підготовлені за 4-5 хвилин. Їх можна смажити.

Крок 4

На якій олії смажити? Хтось використовує топлене вершкове масло, хтось кокосове або інше, рослинного походження. Я віддаю перевагу саме звичайній соняшниковій олії, причому зовсім небагато. Можна взагалі запекти їх - тоді вони будуть зовсім не жирні.

Скільки смажити? Поки не будуть готові - на середньому вогні близько 8-12 хвилин. Готові сирники мало того, що мають засмажений вигляд, але і трохи підіймаються. Перекладіть на серветку і подавайте до столу.

З чим подавати? Фруктовий салат, варення або джем, сметана або йогурт, мед або кленовий сироп.

Крок 5

Оскільки щоранку повністю повторювати весь процес для 2 порцій мені відверто ліньки, я заморожую запаніровані сирники. Зберігаю за -18 до 2-3 тижнів спокійно, може можна і більше, я просто з'їдаю. Тому це зручно.

Ще. Цукор можна прибрати, і додати трохи дрібно нарізаного кропу. Вийдуть шикарні несолодкі сирники. Вони дуже гарні з дзадзикі, рецепт якого описаний раніше.

І ще одне. Додавши розпушувача тіста на кінчику ножа, сирники будуть ще і пишними.

Смачного!

Андрій Величко — один з небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться зі своїми читачами цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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