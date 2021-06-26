Сирники за 15 хвилин - рецепт від Андрія Величка

Бренд-шеф Андрій Величко поділився своїм способом приготування цієї улюбленої для багатьох страви. Його рецепт зручний, швидкий і перевірений.
Сирники - одна з найскладніших страв, яку багато шеф-кухарів намагаються готувати в ресторані. Точніше, сама страва дуже проста, однак під словом сирники кожна людина розуміє свої. У кожного шеф-кухаря, кухаря, гостя ресторану або ресторатора в дитинстві були різні сирники. Так вже склалося, що смак формується в дитинстві, а потім ми його шліфуємо і розвиваємо.
Тому у кожного найкращий рецепт сирників. І кожен знає, як правильно. І сперечатися марно. Та й сенсу немає. Але порекомендувати зручний, швидкий і перевірений рецепт сирників я просто зобов'язаний. Це мої ідеальні сирники, які я люблю з дитинства. Готувати їх просто - за 15 хвилин встигаю приготувати сніданок.
Склад (на 2 порції):
сир жирний - 300 г;
жовтки - 2 шт;
манка або борошно - 1-3 ст ложки;
цукор - 1 ст ложка;
сіль - 1 щіпка;
ванільний цукор або екстракт;
родзинки чорні - 40 г (2 ст ложки);
манка для панірування - 1/2 склянки;
олія для обсмажування - 3-4 ст ложки, додати якщо знадобиться.
Крок 1
Вибрати сир. Тут варіантів більше навіть, ніж рецептів сирників. Жирний, знежирений, середньої жирності, сухий, однорідний, зернистий, із печі. З усього можна зробити смачні сирники. Тому тут експериментуйте і куштуйте. Я для сирників беру жирний або середньої жирності (з магазинного це 10% і вище), домашній, некислий сир.
Крок 2
Змішайте всі інгредієнти. Зручно це робити так - сир трохи пом'яти виделкою, щоб не було великих грудок. Можна протерти через сито, але мені дуже ліньки це робити вранці. Та й потім це має якийсь несправжній вигляд, дуже красиво. До сиру додати жовтки і цукор, перемішати, посолити і додати ваніль. Борошно і манку додавати потроху і перемішувати. Повинно вийти досить щільне тісто, хоча до рук воно буде липнути.
Завжди можна насипати багато борошна, вони будуть дуже зручно ліпитися, не липнути до рук, але на смак буде просто як галушки з борошна, а не сирників. Я волію класти не більше 10% борошна і часто міняю його на манку. Наприкінці додати промиті родзинки. Я їх не замочую. На цей крок йде близько 2-3 хвилин.
Готове тісто (маса для сирників) однорідне, в міру солодкувате, але не дуже солодке. Ліпше додавати зовсім трохи цукру і їсти з варенням, наприклад.
Крок 3
Паніруємо сирники. Тут є 2 варіанти. Простіше простого. Столовою ложкою беремо тісто, руками формуємо кульку (наскільки це можливо) і обвалюємо її в манці. Щільно-щільно - щоб всю поверхню закрила манка. Потім трохи притискаємо на стільниці правим боком ножа і сформуємо трохи краї. Таким чином у нас вийдуть такі собі шайби з сирного тіста, запаніровані в манці.
І не забудьте поставити вже пательню грітися. Перші 5 штук будуть підготовлені за 4-5 хвилин. Їх можна смажити.
Крок 4
На якій олії смажити? Хтось використовує топлене вершкове масло, хтось кокосове або інше, рослинного походження. Я віддаю перевагу саме звичайній соняшниковій олії, причому зовсім небагато. Можна взагалі запекти їх - тоді вони будуть зовсім не жирні.
Скільки смажити? Поки не будуть готові - на середньому вогні близько 8-12 хвилин. Готові сирники мало того, що мають засмажений вигляд, але і трохи підіймаються. Перекладіть на серветку і подавайте до столу.
З чим подавати? Фруктовий салат, варення або джем, сметана або йогурт, мед або кленовий сироп.
Крок 5
Оскільки щоранку повністю повторювати весь процес для 2 порцій мені відверто ліньки, я заморожую запаніровані сирники. Зберігаю за -18 до 2-3 тижнів спокійно, може можна і більше, я просто з'їдаю. Тому це зручно.
Ще. Цукор можна прибрати, і додати трохи дрібно нарізаного кропу. Вийдуть шикарні несолодкі сирники. Вони дуже гарні з дзадзикі, рецепт якого описаний раніше.
І ще одне. Додавши розпушувача тіста на кінчику ножа, сирники будуть ще і пишними.
Смачного!
Андрій Величко — один з небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".
На своїй сторінці у Facebook він ділиться зі своїми читачами цікавими рецептами та секретами приготування страв.
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