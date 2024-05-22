Сирний пиріг із чорносливом: рецепт смачної випічки

Сирний пиріг із чорносливом – це чудовий варіант незвичайного десерту, щоб прикрасити будь-яке чаювання. Головне для приготування простого пирога, з яким впорається навіть господиня-початківиця, обов'язково використовуйте свіжий сир і смачний чорнослив.
Розсипчаста пісочна основа, ніжний сирний шар чудово доповнюють яскравий смак чорносливу. Сирний пиріг стане набагато смачнішим, якщо він настоїться ніч у холодильнику.
Інгредієнти
- борошно
- 240 г
- яйце
- 1 шт.
- вершкове масло
- 120 г
- сметана
- 50 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- цукор
- 30 г
- сіль
- 0,5 ч. л.
- сир 9%
- 450 г
- яйце
- 3 шт.
- згущене молоко (неварене)
- 200 г
- кукурудзяний крохмаль
- 1 ст. л.
- чорнослив (без кісточок)
- 150 г
- У мисці з'єднайте просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль. Перемішайте. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетріть руками суміш у крихту. Потім додайте сметану, яйце і замісіть м'яке тісто. Розділіть його на дві частини, 1/3 відправте в морозильник на 15-20 хвилин.
- Другу частину тіста викладіть у форму, розтягніть руками і сформуйте бортик. Відправте у холодильник на 15 хвилин.
- Чорнослив замочіть у теплій воді на 15-20 хвилин, обсушіть паперовим рушником і наріжте на 4-6 частин.
- У чашу блендера викладіть сир, яйце, згущене молоко і крохмаль. Збийте занурювальним блендером до однорідної маси.
- Дістаньте форму з тістом із холодильника, наколіть його виделкою. Викладіть рівномірно чорнослив, потім розподіліть, вирівнюючи, сирну начинку і натріть на середній тертці другу частину тіста з морозильної камери.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 45 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
- Сметану можна використовувати будь-якої жирності.
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