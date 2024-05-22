Сирний пиріг із чорносливом: рецепт смачної випічки

Сирний пиріг із чорносливом – це чудовий варіант незвичайного десерту, щоб прикрасити будь-яке чаювання. Головне для приготування простого пирога, з яким впорається навіть господиня-початківиця, обов'язково використовуйте свіжий сир і смачний чорнослив.