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Сирний пиріг із чорносливом: рецепт смачної випічки

Час приготування
1 год. 45 хв.
Харчова цінність на 100 г
238 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
359
Час на прочитання
2 хв
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Сирний пиріг із чорносливом: рецепт смачної випічки

Сирний пиріг з чорносливом / Фото: Credits

Сирний пиріг із чорносливом – це чудовий варіант незвичайного десерту, щоб прикрасити будь-яке чаювання. Головне для приготування простого пирога, з яким впорається навіть господиня-початківиця, обов'язково використовуйте свіжий сир і смачний чорнослив.

Розсипчаста пісочна основа, ніжний сирний шар чудово доповнюють яскравий смак чорносливу. Сирний пиріг стане набагато смачнішим, якщо він настоїться ніч у холодильнику.

Інгредієнти

борошно
240 г
яйце
1 шт.
вершкове масло
120 г
сметана
50 г
розпушувач
1 ч. л.
цукор
30 г
сіль
0,5 ч. л.
сир 9%
450 г
яйце
3 шт.
згущене молоко (неварене)
200 г
кукурудзяний крохмаль
1 ст. л.
чорнослив (без кісточок)
150 г
  1. У мисці з'єднайте просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль. Перемішайте. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетріть руками суміш у крихту. Потім додайте сметану, яйце і замісіть м'яке тісто. Розділіть його на дві частини, 1/3 відправте в морозильник на 15-20 хвилин.
  2. Другу частину тіста викладіть у форму, розтягніть руками і сформуйте бортик. Відправте у холодильник на 15 хвилин.
  3. Чорнослив замочіть у теплій воді на 15-20 хвилин, обсушіть паперовим рушником і наріжте на 4-6 частин.
  4. У чашу блендера викладіть сир, яйце, згущене молоко і крохмаль. Збийте занурювальним блендером до однорідної маси.
  5. Дістаньте форму з тістом із холодильника, наколіть його виделкою. Викладіть рівномірно чорнослив, потім розподіліть, вирівнюючи, сирну начинку і натріть на середній тертці другу частину тіста з морозильної камери.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 45 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

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