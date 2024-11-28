Сирний пиріг із сосисками: простий рецепт

Сирний пиріг із сосисками – смачна альтернатива бутербродам на сніданок. Його може приготувати навіть школяр.
Вам знадобляться сосиски, твердий сир, яйця, сметана, борошно та розпушувач. Випічка виходить пористою та м'якою.
Інгредієнти
- сосиски
- 6 шт.
- яйця курячі
- 3 шт.
- сир твердий
- 100 г
- сметана
- 3 ст. л.
- борошно пшеничне
- 200 г
- розпушувач
- 10 г
- сіль
- олія
- Твердий сир натріть на дрібну тертку.
- У мисці з'єднайте яйця, сир, сметану, просіяне через сито борошно з розпушувачем і сіль. Перемішайте.
- Форму для запікання змастіть олією. Викладіть на дно половину тіста та розрівняйте його, потім сосиски та згори другу частину тіста, також розрівняйте.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 25 хвилин.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
- Сосиски за бажанням можна нарізати на кружечки.
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