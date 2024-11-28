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Сирний пиріг із сосисками: простий рецепт

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
266 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
331
Час на прочитання
1 хв
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Сирний пиріг із сосисками: простий рецепт

Сирний пиріг із сосисками / Фото: Credits

Сирний пиріг із сосисками – смачна альтернатива бутербродам на сніданок. Його може приготувати навіть школяр.

Вам знадобляться сосиски, твердий сир, яйця, сметана, борошно та розпушувач. Випічка виходить пористою та м'якою.

Інгредієнти

сосиски
6 шт.
яйця курячі
3 шт.
сир твердий
100 г
сметана
3 ст. л.
борошно пшеничне
200 г
розпушувач
10 г
сіль
олія
  1. Твердий сир натріть на дрібну тертку.
  2. У мисці з'єднайте яйця, сир, сметану, просіяне через сито борошно з розпушувачем і сіль. Перемішайте.
  3. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть на дно половину тіста та розрівняйте його, потім сосиски та згори другу частину тіста, також розрівняйте.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 25 хвилин.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.
  • Сосиски за бажанням можна нарізати на кружечки.

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