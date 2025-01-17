Сирний пиріг: швидкий рецепт із тістом філо

Ця сирна запіканка поєднує у собі ніжний смак тіста філо, вершкову ніжність сиру та легкий аромат петрушки. Вона чудово підійде для сніданку, обіду чи вечері.
Цей простий рецепт сирної запіканки з ніжним тістом філо, який нагадує витончене турецьке тістечко, можна приготувати за лічені хвилини, а розповіли про нього на сторінці fatmagulkitchen.
Інгредієнти
- Тісто філо
- Молоко
- 1,5 склянки
- Олія
- Сіль
- 1 ч. л
- Яйця
- 3 шт.
- Сода
- 1 ч. л
- Сир (на ваш смак)
- Петрушка
Приготування
- Візьміть 1 лист тіста філо та відкладіть його вбік. Решту листів дрібно наріжте ножем, щоб створити основу для запіканки.
- Підготуйте деко: злегка змастіть його олією, щоб запобігти пригоранню.
- У мисці змішайте молоко, олію, сіль, соду та яйця.
- Збийте суміш до однорідного стану, щоб утворився легкий соус.
- На підготовлене деко викладіть відкладений лист тіста філо, розірвавши його руками на великі шматки. Половину викладіть на дно та сформуйте основу.
- Рівномірно розподіліть половину нарізаного тіста філо поверх основи. Полийте це шаром приготованого соусу.
- Викладіть сир із петрушкою рівномірним шаром.
- Повторіть ті ж дії з рештою тіста та сиру. Зверху накрийте другим шаром великого листа тіста, який ви відклали на початку.
- Розбийте одне яйце, змішайте його із залишками соусу та рівномірно полийте поверхню запіканки. Це забезпечить красиву золотисту скоринку.
- Випікайте у духовці за температури 180°C у режимі верхнього та нижнього нагріву протягом 1 години.
Поради:
- Через 30 хвилин дістаньте деко, щоб перевірити, чи пропікся нижній шар. Якщо ні, поставте назад у духовку та випікайте до повної готовності.
- Не ріжте пиріг одразу після випікання. Дайте йому "відпочити" щонайменше 30 хвилин — це дозволить сирній масі затверднути, а шматочки будуть рівними та акуратними.
Завдяки простоті приготування цей рецепт стане вашим улюбленим. Спробуйте, здивуйте себе та своїх рідних і нехай ваш дім наповниться ароматами свіжої домашньої випічки.
Смачного!
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