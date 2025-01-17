Сирний пиріг: швидкий рецепт із тістом філо

Ця сирна запіканка поєднує у собі ніжний смак тіста філо, вершкову ніжність сиру та легкий аромат петрушки. Вона чудово підійде для сніданку, обіду чи вечері.

Цей простий рецепт сирної запіканки з ніжним тістом філо, який нагадує витончене турецьке тістечко, можна приготувати за лічені хвилини, а розповіли про нього на сторінці fatmagulkitchen.

Інгредієнти Тісто філо Молоко 1,5 склянки Олія Сіль 1 ч. л Яйця 3 шт. Сода 1 ч. л Сир (на ваш смак) Петрушка

Приготування

Візьміть 1 лист тіста філо та відкладіть його вбік. Решту листів дрібно наріжте ножем, щоб створити основу для запіканки. Підготуйте деко: злегка змастіть його олією, щоб запобігти пригоранню. У мисці змішайте молоко, олію, сіль, соду та яйця. Збийте суміш до однорідного стану, щоб утворився легкий соус. На підготовлене деко викладіть відкладений лист тіста філо, розірвавши його руками на великі шматки. Половину викладіть на дно та сформуйте основу. Рівномірно розподіліть половину нарізаного тіста філо поверх основи. Полийте це шаром приготованого соусу. Викладіть сир із петрушкою рівномірним шаром. Повторіть ті ж дії з рештою тіста та сиру. Зверху накрийте другим шаром великого листа тіста, який ви відклали на початку. Розбийте одне яйце, змішайте його із залишками соусу та рівномірно полийте поверхню запіканки. Це забезпечить красиву золотисту скоринку. Випікайте у духовці за температури 180°C у режимі верхнього та нижнього нагріву протягом 1 години.

Поради:

Через 30 хвилин дістаньте деко, щоб перевірити, чи пропікся нижній шар. Якщо ні, поставте назад у духовку та випікайте до повної готовності.

Не ріжте пиріг одразу після випікання. Дайте йому "відпочити" щонайменше 30 хвилин — це дозволить сирній масі затверднути, а шматочки будуть рівними та акуратними.

Завдяки простоті приготування цей рецепт стане вашим улюбленим. Спробуйте, здивуйте себе та своїх рідних і нехай ваш дім наповниться ароматами свіжої домашньої випічки.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати пиріг із ковбасою та сиром на пательні.

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