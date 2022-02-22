Сирний пиріг "Сльози ангела": рецепт і трохи чаклунства

Бажаєте почуватися чарівницею? Спекіть пиріг "Сльози ангела".

"У чому ж чаклунство?" — запитаєте ви, прочитавши рецепт. Невигадливе тісто, простенька начинка, жодних проблем із випіканням. Дива почнуться, коли пиріг буде готовий. Під час охолодження на його поверхні подібно до роси почнуть з'являтися маленькі жовті крапельки, прозорі, наче розплавлений бурштин.

Інгредієнти:

для тесту: 150 г борошна 80 г вершкового масла 20 г цукру 5 г розпушувача 1 яйце

для начинки: 500 г сиру 100 г цукру 100 г сметани 20 г манної крупи 3 жовтки ванільний цукор

для меренги: 70 г цукрової пудри 3 білки ванільний цукор



Приготування

Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем, всипати цукор і перемішати.

У борошняну суміш ввести нарізане маленькими шматочками або натерте на великій тертці охолоджене вершкове масло і за можливості швидко, щоб воно не почало танути, перетерти руками до отримання крихти, після чого вбити яйце і замісити тісто.

Готове тісто обернути харчовою плівкою та помісити на 30 хвилин у холодильник.

Для начинки сир ретельно розтерти з цукром і ванільним цукром до однорідності та повного їх розчинення, додати сметану, жовтки, всипати манну крупу, добре вимішати і витримати 15 хвилин, щоб манка набухла.

Охолоджене тісто укласти у вистелену пергаментом форму і розподілити руками по дну, сформувавши бортики заввишки 1,5-2 см. Поверх тіста викласти начинку і випікати 25-30 хвилин за температури 180°С.

Білки збити міксером у піну на невеликій швидкості. Потім, збільшуючи швидкість, поступово всипати цукрову пудру та ванільний цукор і збивати білки до стійких піків.

Коли сир схопиться по краях і злегка зарум'яниться, пиріг вийняти з духовки, викласти зверху рівним шаром збиті білки, зробити на поверхні малюнок у вигляді борозенок або піків і поставити допікатися до легкого зарум'янювання білків ще близько 10 хвилин, зменшивши температуру до 160°.

Щоб на поверхні виступив конденсат (ті самі "сльози ангела"), готовий гарячий пиріг накрити кришкою або мискою і помістити в прохолодне місце.

На замітку

Кількість манної крупи регулюйте залежно від вологості сиру.

Для надання пирогу легкої цитрусової нотки можете ароматизувати сирну начинку лимонною або апельсинової цедрою.

Щоб білки краще збивалися, додайте щіпку солі, а щоб вони не опали, починайте збивання за 7-10 хвилин до готовності сирної начинки.

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