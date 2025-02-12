Сирний пиріг з вишнями: рецепт для новачків у випічці

Цей пиріг дуже простий у приготуванні – це ідеальний вибір для новачків у випічці.
Тісто виходить розсипчастим, а сирна начинка, доповнена вишнями – соковитою, ніжною та повітряною. Такий рецепт стане вашим улюбленим і підійде до будь-якого свята або просто домашнього чаювання.
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно пшеничне – 250 г
- яйце куряче – 2 шт.
- цукор – 120 г
- масло вершкове – 100 г
- розпушувач – 2 ч. л.
- сіль – щіпка
Для начинки:
- сир кисломолочний – 400 г
- яйце куряче – 2 шт.
- цукор ванільний – 10 г
- вишня – 300 г
- пудра цукрова
Приготування:
- Вишню відкиньте на сито, щоб стік сік.
- Збийте блендером м'яке вершкове масло, цукор, яйця й сіль до пухкої маси. Додайте борошно з розпушувачем і замісіть тісто.
- Для начинки з'єднайте яйця, кисломолочний сир, ванільний цукор і перебийте блендером.
- Форму для випікання злегка змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто, розрівняйте, зробіть бортики. На нього викладіть сирну начинку, а зверху розподіліть вишні.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
- Готовий пиріг поріжте порційними шматочками та посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Кисломолочний сир використовуйте 5-9% жирності.
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