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Сирний пиріг з вишнями: рецепт для новачків у випічці

Сирний пиріг з вишнями: рецепт для новачків у випічці

Сирний пиріг з вишнями / Фото: Credits

Цей пиріг дуже простий у приготуванні – це ідеальний вибір для новачків у випічці.

Тісто виходить розсипчастим, а сирна начинка, доповнена вишнями – соковитою, ніжною та повітряною. Такий рецепт стане вашим улюбленим і підійде до будь-якого свята або просто домашнього чаювання.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно пшеничне – 250 г
  • яйце куряче – 2 шт.
  • цукор – 120 г
  • масло вершкове – 100 г
  • розпушувач – 2 ч. л.
  • сіль – щіпка

Для начинки:

  • сир кисломолочний – 400 г
  • яйце куряче – 2 шт.
  • цукор ванільний – 10 г
  • вишня – 300 г
  • пудра цукрова

Приготування:

  1. Вишню відкиньте на сито, щоб стік сік.
  2. Збийте блендером м'яке вершкове масло, цукор, яйця й сіль до пухкої маси. Додайте борошно з розпушувачем і замісіть тісто.
  3. Для начинки з'єднайте яйця, кисломолочний сир, ванільний цукор і перебийте блендером.
  4. Форму для випікання злегка змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто, розрівняйте, зробіть бортики. На нього викладіть сирну начинку, а зверху розподіліть вишні.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
  6. Готовий пиріг поріжте порційними шматочками та посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Кисломолочний сир використовуйте 5-9% жирності.

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