Сирний рулет із фаршем, запечений у духовці: рецепт страви вихідного дня

Такий рулет можна приготувати напередодні свята, він добре зберігається в холодильнику.
Основа рулету робиться із сиру, яєць та майонезу. Поки сирний омлет запікається, приготуйте начинку з фаршу, цибулі та спецій. Викладіть начинку на сирний омлет. Загорніть та запікайте в духовці.
Складники
Для омлету:
- сир твердий 100 г;
- яйця – 3 шт;
- майонез – 150 г;
- куркума – 0,5 ч. л.;
- сіль.
Для начинки:
- фарш свинячий – 350 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- паприка мелена – 0,5 ч. л.;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Приготування
У миску натріть сир на дрібній тертці. Додайте яйця, майонез, куркуму. Трохи посоліть. Ретельно перемішайте. Вилийте суміш на деко розміром 22*33, застелене пергаментом. Розрівняйте. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 15 хвилин. Трохи остудіть.
Цибулю подрібніть у блендері в кашку. Додайте фарш, паприку, перець, сіль. Перемішайте.
Яєчно-сирний омлет перекладіть на поверхню разом із пергаментом, розподіліть начинку по всій поверхні сирного омлету. Загорніть у щільний рулет, акуратно відокремлюючи від пергаменту.
Рулет швом донизу покладіть на пергаменті на деко. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
Поради
- Фарш використовуйте будь-який.
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