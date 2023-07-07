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Сирний рулет із фаршем, запечений у духовці: рецепт страви вихідного дня

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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205
Час на прочитання
1 хв
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Сирний рулет із фаршем, запечений у духовці: рецепт страви вихідного дня

Сирний рулет із фаршем / Фото: Credits

Такий рулет можна приготувати напередодні свята, він добре зберігається в холодильнику.

Основа рулету робиться із сиру, яєць та майонезу. Поки сирний омлет запікається, приготуйте начинку з фаршу, цибулі та спецій. Викладіть начинку на сирний омлет. Загорніть та запікайте в духовці.

Складники

Для омлету:

  • сир твердий 100 г;
  • яйця – 3 шт;
  • майонез – 150 г;
  • куркума – 0,5 ч. л.;
  • сіль.

Для начинки:

  • фарш свинячий – 350 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт;
  • паприка мелена – 0,5 ч. л.;
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Приготування

У миску натріть сир на дрібній тертці. Додайте яйця, майонез, куркуму. Трохи посоліть. Ретельно перемішайте. Вилийте суміш на деко розміром 22*33, застелене пергаментом. Розрівняйте. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 15 хвилин. Трохи остудіть.

Цибулю подрібніть у блендері в кашку. Додайте фарш, паприку, перець, сіль. Перемішайте.

Яєчно-сирний омлет перекладіть на поверхню разом із пергаментом, розподіліть начинку по всій поверхні сирного омлету. Загорніть у щільний рулет, акуратно відокремлюючи від пергаменту.

Рулет швом донизу покладіть на пергаменті на деко. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.

Поради

  • Фарш використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Перегляди
205
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