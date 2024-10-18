Сирний рулет з салямі: рецепт смачної закуски

Це універсальний, швидкий та дуже простий рецепт для приготування, який сподобається вашим близьким.

На сторінці joaco.cerda показали, як приготувати смачний сирний рулет, який підійде як для святкового столу, так і для сніданку чи пікніка.

Інгредієнти Салямі 100 г Вершковий сир 150 г Кінза (подрібнена) 3 ст. л Цибуля (подрібнена) 2 ст. л Часникова приправа 1/2 ст. л Оливки 50 г Солоні крекери

Приготування:

Змішайте вершковий сир з кінзою, цибулею, часниковою приправою та гарно все перемішайте;

Розстеліть на столі харчову плівку і сформуйте прямокутник з салямі, викладаючи кожен шматочок внахлест;

Акуратно викладіть суміш з вершкового сиру до країв, додайте нарізані оливки, згорніть у рулет та щільно притисніть кінці для ущільнення;

Поставте в холодильник на 2 години.

Подавати можна з крекерами чи хлібом.

Сирний рулет з салямі — ідеальний варіант закуски для будь-якої нагоди: святкування, пікніка чи звичайного сімейного вечора. Не бійтеся експериментувати з начинкою — додавайте свої улюблені інгредієнти та створюйте нові смачні варіації.

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