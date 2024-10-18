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Сирний рулет з салямі: рецепт смачної закуски

Сирний рулет з салямі: рецепт смачної закуски

Рулет з Салямі та Сиром / Фото: Credits

Це універсальний, швидкий та дуже простий рецепт для приготування, який сподобається вашим близьким.

На сторінці joaco.cerda показали, як приготувати смачний сирний рулет, який підійде як для святкового столу, так і для сніданку чи пікніка.

Інгредієнти

Салямі
100 г 
Вершковий сир
150 г
Кінза (подрібнена)
3 ст. л
Цибуля (подрібнена)
2 ст. л
Часникова приправа
1/2 ст. л
Оливки
50 г
Солоні крекери

Приготування:

  • Змішайте вершковий сир з кінзою, цибулею, часниковою приправою та гарно все перемішайте;
  • Розстеліть на столі харчову плівку і сформуйте прямокутник з салямі, викладаючи кожен шматочок внахлест;
  • Акуратно викладіть суміш з вершкового сиру до країв, додайте нарізані оливки, згорніть у рулет та щільно притисніть кінці для ущільнення;
  • Поставте в холодильник на 2 години. 
  • Подавати можна з крекерами чи хлібом.

Сирний рулет з салямі — ідеальний варіант закуски для будь-якої нагоди: святкування, пікніка чи звичайного сімейного вечора. Не бійтеся експериментувати з начинкою — додавайте свої улюблені інгредієнти та створюйте нові смачні варіації.

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