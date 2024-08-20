Рецепт сирного соусу з трьох інгредієнтів

Сирний соус має багато варіацій та існує велика кількість його рецептів. Спробуйте приготувати найбільш класичний з них.
Кухар o_gorodnik показав, як приготувати один з найвідоміших соусів у світі, рецепт якого, як вважається, походить з Франції, хоча це достеменно невідомо.
Інгредієнти
- Вершки 33%
- 300 г
- Плавлений сир Чедер
- 100 г
- Моцарела
- 100 г
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Вершки довести до кипіння та додати сіль, перець і два види сиру;
- Все змішати вінчиком до повного розчинення;
Поради:
Подавати до столу можна як в гарячому, так і в холодному вигляді.
Цей соус чудово смакуватиме до бургера та картоплі фрі.
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