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Рецепт сирного соусу з трьох інгредієнтів

Рецепт сирного соусу з трьох інгредієнтів

Сирний соус / Фото: Credits

Сирний соус має багато варіацій та існує велика кількість його рецептів. Спробуйте приготувати найбільш класичний з них.

Кухар o_gorodnik показав, як приготувати один з найвідоміших соусів у світі, рецепт якого, як вважається, походить з Франції, хоча це достеменно невідомо.

Інгредієнти

Вершки 33%
300 г
Плавлений сир Чедер
100 г
Моцарела
100 г
Сіль
Перець

Приготування:

  • Вершки довести до кипіння та додати сіль, перець і два види сиру;
  • Все змішати вінчиком до повного розчинення;

Поради:

Подавати до столу можна як в гарячому, так і в холодному вигляді.

Цей соус чудово смакуватиме до бургера та картоплі фрі.

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